Toffoli defende liberdade de imprensa para garantia da democracia

A diretoria da Associação Nacional de Jornais (ANJ) se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, durante um almoço em Brasília Crédito: ANJ/Divulgação

A diretoria da Associação Nacional de Jornais (ANJ) se reuniu, nesta quarta-feira (21), com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, durante um almoço em Brasília. O ministro defendeu a importância da liberdade de imprensa numa sociedade democrática.

Durante o encontro, o presidente do Supremo traçou um panorama dos 30 anos da redemocratização do país. Toffoli ressaltou os avanços econômicos desde 1994, com o Plano Real, até 2010  último ano do governo Lula (PT). Em 2013, afirmou o ministro, os cidadãos que entraram na sociedade de consumo foram para as ruas, para reivindicar mais qualidade no serviço público.

Daquele ano até agora, o Brasil viveu momentos de turbulência. Dias Toffoli lembrou que, em 2014, o senador Aécio Neves (PSDB-MG), derrotado nas urnas por Dilma Rousseff (PT), pediu a recontagem dos votos, "mesmo sabendo que não havia problemas no processo eleitoral".

Em 2016, houve o impeachment de Dilma. Já em 2017, Michel Temer (MDB), que assumiu a Presidência, foi alvo de denúncias. Fatos que, juntos, culminaram no processo eleitoral de 2018.

No período, ressaltou Toffoli, o Poder Judiciário e a imprensa cumpriram papel fundamental na garantia da democracia. Ele destacou a importância dos jornais como produtores de conteúdos confiáveis e de credibilidade, especialmente "no mundo das notícias fraudulentas em que vivemos".

O presidente da ANJ, Marcelo Rech, ao saudar o presidente do STF, afirmou que os jornais têm papel fundamental "ao servir como pontes entre as bolhas de opinião cada vez mais radicalizadas que se formaram na sociedade digital e que levam à intolerância, ao ódio e à degradação das relações públicas e sociais".

No almoço, estiveram presentes publishers, editores e diretores dos principais veículos de comunicação do país, como O Globo, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e A Gazeta, representada pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e pelo editor-chefe de Jornalismo Impresso e On-line, André Hees.