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Eleições 2018

Toffoli critica propostas de Bolsonaro e Haddad para a Constituição

Em entrevista a sites jurídicos, o presidente do STF diz que nova Constituição não traria avanços para o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 18:34

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 18:34

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Humberto | STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, criticou nesta quarta-feira (03) as propostas de revisar a Constituição apresentadas pelas campanhas do PT, de Fernando Haddad, e do PSL, de Jair Bolsonaro. Em entrevista a sites jurídicos, Toffoli afirmou que uma nova Constituição não traria avanço para o País.
"A Constituição de 88 fez o País atravessar dois impeachments e as previsões ali contidas, do ponto de vista institucional, (são) suficientes para que a sociedade possa progredir diminuindo desigualdades sociais e regionais, afirmou. Não vejo motivo para Constituinte ou Assembleia Constituinte. Isso é querer, a cada 20 anos, 30 anos, reformatar toda jurisprudência já criada, toda leitura que já existe e querer começar a nação do zero, afirmou, segundo informou o site Jota. Participaram da entrevista também os sites Migalhas e Conjur.
Toffoli disse ainda que "a democracia não está em xeque". "Nós estamos vivendo o ápice da democracia. Este é o momento da soberania popular em que se deve respeitar a democracia reconhecendo a vitória de quem vier a ser escolhido pela maioria. A Constituição demonstrou vigor imenso e tivemos o STF como seu guarda e o Poder Judiciário, disse.
O presidente do STF desconversou sobre a disputa entre os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, a respeito de um pedido de entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Essa [questão] está superada, declarou.
E disse ainda que foi mal interpretado ao chamar de "movimento" o golpe militar de 1964. O magistrado negou ao Jota que a fala seja um aceno aos militares e à direita diante do cenário eleitoral, com Bolsonaro liderando as pesquisas. De maneira nenhuma (é aceno). Já escrevi isso em artigos, disse. A democracia venceu no Brasil e continuará vencendo, acrescentou.

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