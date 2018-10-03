Toffoli critica propostas de Bolsonaro e Haddad para a Constituição

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Carlos Humberto | STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, criticou nesta quarta-feira (03) as propostas de revisar a Constituição apresentadas pelas campanhas do PT, de Fernando Haddad, e do PSL, de Jair Bolsonaro. Em entrevista a sites jurídicos, Toffoli afirmou que uma nova Constituição não traria avanço para o País.

"A Constituição de 88 fez o País atravessar dois impeachments e as previsões ali contidas, do ponto de vista institucional, (são) suficientes para que a sociedade possa progredir diminuindo desigualdades sociais e regionais, afirmou. Não vejo motivo para Constituinte ou Assembleia Constituinte. Isso é querer, a cada 20 anos, 30 anos, reformatar toda jurisprudência já criada, toda leitura que já existe e querer começar a nação do zero, afirmou, segundo informou o site Jota. Participaram da entrevista também os sites Migalhas e Conjur.

Toffoli disse ainda que "a democracia não está em xeque". "Nós estamos vivendo o ápice da democracia. Este é o momento da soberania popular em que se deve respeitar a democracia reconhecendo a vitória de quem vier a ser escolhido pela maioria. A Constituição demonstrou vigor imenso e tivemos o STF como seu guarda e o Poder Judiciário, disse.

O presidente do STF desconversou sobre a disputa entre os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, a respeito de um pedido de entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Essa [questão] está superada, declarou.