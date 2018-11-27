Toffoli confirma julgamento da segunda instância após o Carnaval

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, se reúne com os presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o país. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em evento na noite desta segunda-feira, promovido pelo site Poder 360, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, confirmou que o julgamento da ação que discute a execução da pena a partir da condenação em segunda instância será entre março e abril. O tema pode atingir diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou a cumprir pena em Curitiba após a condenação pelo Tribunal Regional Federal.

Dias Toffoli inclusive ironizou o momento escolhido:

 Esse é tema para a Quaresma, é tema de penitência, (pra ser julgado) entre o Carnaval e a Semana Santa. Conversei com o Marco Aurélio e ele autorizou a colocar na Quaresma.

O ministro prometeu ainda conversar nos próximos dias com o ministro Alexandre de Moraes para definir a data de julgamento de outro processo polêmico que ficará para o próximo ano: a possibilidade de a corte descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal.

Durante a gestão da presidente Carmen Lúcia, a pauta passou a ser divulgada com antecedência de até um mês. Agora, o objetivo de Toffoli é definir até o fim do ano quais julgamentos serão realizados ao longo de todo o primeiro semestre.