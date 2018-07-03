Toffoli cassa decisão de Moro que determinou tornozeleira a Dirceu

Ministro Dias Toffoli na sessão da 1ª Turma. Crédito: Carlos Humberto/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou nesta segunda-feira (2) a decisão do juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-ministro José Dirceu. Toffoli afirmou que Moro cometeu claro descumprimento de decisão da Suprema Corte.

A decisão de Toffoli foi de ofício, sem que a defesa tenha pedido. Segundo o ministro, a Segunda Turma do STF, que soltou Dirceu na última sessão antes do recesso do Judiciário, assegurou a liberdade plena do petista até que o julgamento do caso seja concluído pelo colegiado, o que deve ocorrer em agosto, na volta dos ministros.

Com efeito, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em decisão com extravasamento de suas competências, restabeleceu medidas cautelares diversas da prisão, outrora determinadas em desfavor do paciente, à míngua de qualquer autorização deste Supremo Tribunal Federal, afirmou Toffoli na decisão.

Ele destacou que Moro, agindo de ofício, impôs ao reclamante medidas cautelares diversas da prisão, em claro descumprimento de decisão desta Suprema Corte.O ministro, que também agiu de ofício para retirar a tornozeleira de Dirceu, afirmou na decisão que o Regimento Interno do Supremo permite todas as medidas necessárias quando há desrespeito a uma decisão da Corte.

Ele criticou ainda o fato de Moro ter implementado as medidas cautelares e não a Justiça do Distrito Federal, onde Dirceu estava preso.Dirceu foi preso em maio após ser condenado em segunda instância a 30 anos e nove meses por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava-Jato. Na última terça-feira, a Segunda Turma o libertou, seguindo por três votos a um a proposta de Toffoli de conceder, também de ofício, o habeas corpus ao petista, ao julgar uma reclamação da defesa.



