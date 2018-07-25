Toffoli autoriza Cristiane Brasil a participar de convenção do PTB

Cristiane Brasil (PTB-RJ), deputada federal Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados

O ministro Dias Toffoli, presidente interino do Supremo Tribunal Federal (STF), deu autorização para a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) participar da convenção nacional do partido, marcada para o próximo sábado (28) em Brasília. Por decisão do ministro Edson Fachin, também do STF, ela está proibida de entrar em contato com os demais investigados por irregularidades no Ministério do Trabalho, o que inclui outros integrantes do PTB. Por isso a defesa da parlamentar pediu a autorização ao STF para ela poder participar da convenção. No evento, o partido deve oficializar o apoio à candidatura do tucano Geraldo Alckmin à Presidência da República.

Na decisão, Toffoli anotou que Fachin proibiu a parlamentar de manter contato ou os demais investigados ou servidores do Ministério do Trabalho. No entanto, ele lembrou que o colega incluiu a possibilidade de ocorrer esse tipo de contato quando imprescindível ao exercício do mandato parlamentar. Toffoli acrescentou que, na semana passada, Celso de Mello, que ocupava a presidência do tribunal interinamente, permitiu que a deputada participasse da reunião da Executiva Nacional do PTB, com o aval do Ministério Público Federal.

Considerando que o ministro relator, ao impor a medida restritiva de liberdade, expressamente ressalvou a possibilidade de contato entre os investigados quando imprescindível ao exercício do mandato, e que recentemente o Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente ao deferimento de pedido similar, não vislumbro óbice ao deferimento do pedido, escreveu Toffoli.

O ministro explicou que a deputada pode ficar no local do evento apenas no período compreendido entre o início e o encerramento da convenção. Ele também vedou conversas particulares e encontros reservados com os demais investigados no inquérito e, também, com servidores do Ministério do Trabalho.

Toffoli também pediu a Cristiane Brasil um relatório escrito, em até 72 horas depois do evento, sobre como foi sua permanência no evento, a fim de demonstrar a precisa correlação entre a sua participação na reunião partidária e o desempenho das funções parlamentares e das atividades político-partidárias. A deputada ainda vai precisar assinar uma declaração de que, durante o evento, não desobedeceu às restrições impostas pelo ministro.