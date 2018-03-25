TJES nega pagamento de auxílio-alimentação retroativo aos servidores do Estado

Tribunal de Justiça Crédito: Divulgação/TJES

Os servidores públicos do Estado tiveram mais uma derrota na Justiça, na tentativa de receber os pagamentos retroativos do auxílio-alimentação daqueles que ganhavam na modalidade de subsídio. Por decisão da maioria do Pleno do Tribunal de Justiça (TJES), foi negado o direito de que eles recebam o benefício referente aos anos anteriores, tendo como base o ano de 2009 em diante.

A ação, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais (Sindipúblicos), teve início em 2014 com o objetivo de que os servidores que recebem pela modalidade de "subsídio" também tivessem direito ao auxílio-alimentação. Antes, apenas os servidores que recebiam pela modalidade de vencimentos  cerca de 6 mil pessoas  contavam com o benefício.

o governo decidiu estender, por projeto de lei, o benefício aos demais 47 mil servidores. Nesta época, no entanto, os servidores já tinham obtido uma decisão favorável da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, reconhecendo o pagamento do benefício e dos retroativos, mas que o Estado recorreu ao TJES, suspendendo os efeitos. Em agosto de 2017,. Nesta época, no entanto, os servidores já tinham obtido uma decisão favorável da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, reconhecendo o pagamento do benefício e dos retroativos, mas que o Estado recorreu ao TJES, suspendendo os efeitos.

Como o Estado já está pagando o auxílio a todos os servidores, o objeto da ação agora é somente quanto aos retroativos. No recurso, o procurador de Justiça Fábio Vello, do Ministério Público Estadual (MPES), já tinha se manifestado a favor do pagamento das parcelas.

No julgamento, segundo o diretor do sindicato, Amarildo Batista, os desembargadores argumentaram que os servidores estavam "querendo receber duas vezes".

"Isso porque, até determinado ano, os serviores recebiam na modalidade de vencimentos, em que há um salário base, mais outras verbas remuneratórias. Depois mudou-se para subsídio, em que há apenas o salário-base e o valor dos benefícios são incorporados a ele. Ou seja, é como se quando houve essa incorporação, já estaríamos recebendo o valor do auxílio, o que não é verdade. O auxílio alimentação tem caráter indenizatório, tanto é que quem aposenta, perde. E grande parte dos servidores não tiveram como fazer essa opção, quando entraram a regra já era assim", destacou Batista.

Também fazem parte da ação, segundo ele, o Sindsaúde, o Sindipol e as Associações Militares, represnetando, respectivamente, os servidores da saúde, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Agora, eles entrarão com um recurso especial junto ao STJ para tentar reverter a decisão.

Valores

Até agosto de 2017, o auxílio-alimentação do Estado era de R$ 176. Daí em diante, quando o pagamento foi estendido para todos os servidores, também sofreu reajuste e foi para R$ 220. Neste mês, aumentou novamente e foi para R$ 300, o que representa um gasto de R$ 193 milhões anuais.