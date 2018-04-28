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Judiciário

TJES decide conceder reajustes em benefícios de servidores

No entanto, o reajuste anual aos salários, de 5%, conforme receberam os servidores do Executivo e do Legislativo, foi negado.

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 23:39
O presidente do TJES, Sérgio Gama, reune-se com integrantes do Sindijudiciário e anuncia reajustes em auxílios. Crédito: Divulgação/TJES
A partir de maio deste ano, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) voltará a pagar aos trabalhadores do Judiciário pela realização de plantões, além de conceder reajustes nos auxílios creche e de saúde, cujos novos valores passarão a ser pagos no mês de junho. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (27), após uma reunião entre o presidente do TJES, Sérgio Gama, e integrantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sindijuduciário-ES).
Gama também autorizou a implementação das remoções pendentes de Assistentes Sociais, Psicólogos e Analistas Judiciários  Direito, em quase sua totalidade, além de liberar o enquadramento e o ajuste da remuneração de servidores estabilizados (funcionários que não são concursados, mas que já trabalhavam no Tribunal cinco anos antes da Constituição de 1988). Em 2014, quando houve o último ajuste do plano de carreira dos servidores, eles não foram incluídos.
Ao todo, foram atendidos cinco dos 17 itens da pauta financeira e administrativa apresentada pelos servidores ao TJES em janeiro deste ano. No entanto, o pedido de reajuste salarial de 5% (igual ao percentual concedido aos servidores dos Poderes Executivo e Legislativo), não foi atendido.
De acordo com o TJES, Sérgio Gama destacou que gostaria muito de conceder o reajuste, mas, infelizmente, não dispõe de orçamento para tal no momento. Embora tenha a expectativa de que a arrecadação comece a crescer a partir do segundo semestre, o presidente do TJES ressaltou que precisa tomar decisões pautadas na prudência.
Desde 2015, a Corte enfrentava uma crise financeira por extrapolar o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas conseguiu se recuperar a partir do primeiro quadrimestre do ano passado. Os benefícios que foram concedidos não são contabilizados nos gastos com pessoal.
DECEPÇÃO
De acordo com a presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, a revisão anual do salário era o ponto mais importante para a categoria, que não recebe reajustes há quatro anos. Recebemos isso com muita decepção porque isso nunca aconteceu, os servidores do Judiciário nunca ficaram de fora dos reajustes. As concessões que foram feitas não atendem a todos, sem contar que ainda temos os aposentados, pontua ela. E destaca: Vamos brigar por isso. Essa será a nossa luta daqui para frente.
PARA O FUTURO
Sérgio Gama informou que há possibilidade de que outros quatro itens em pauta sejam concedidos ainda este ano: o pagamento total ou parcial dos valores retroativos dos plantões já realizados de 2015 para cá; o pagamento dos valores retroativos referentes ao enquadramento dos servidores estabilizados; a promoção de 2015 e o auxílio-saúde e o abono para os serventuários aposentados dos cartórios não oficializados.
 

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