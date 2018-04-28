TJES decide conceder reajustes em benefícios de servidores

A partir de maio deste ano, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) voltará a pagar aos trabalhadores do Judiciário pela realização de plantões, além de conceder reajustes nos auxílios creche e de saúde, cujos novos valores passarão a ser pagos no mês de junho. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (27), após uma reunião entre o presidente do TJES, Sérgio Gama, e integrantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sindijuduciário-ES).
Gama também autorizou a implementação das remoções pendentes de Assistentes Sociais, Psicólogos e Analistas Judiciários Direito, em quase sua totalidade, além de liberar o enquadramento e o ajuste da remuneração de servidores estabilizados (funcionários que não são concursados, mas que já trabalhavam no Tribunal cinco anos antes da Constituição de 1988). Em 2014, quando houve o último ajuste do plano de carreira dos servidores, eles não foram incluídos.
Ao todo, foram atendidos cinco dos 17 itens da pauta financeira e administrativa apresentada pelos servidores ao TJES em janeiro deste ano. No entanto, o pedido de reajuste salarial de 5% (igual ao percentual concedido aos servidores dos Poderes Executivo e Legislativo), não foi atendido.
De acordo com o TJES, Sérgio Gama destacou que gostaria muito de conceder o reajuste, mas, infelizmente, não dispõe de orçamento para tal no momento. Embora tenha a expectativa de que a arrecadação comece a crescer a partir do segundo semestre, o presidente do TJES ressaltou que precisa tomar decisões pautadas na prudência.
Desde 2015, a Corte enfrentava uma crise financeira por extrapolar o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas conseguiu se recuperar a partir do primeiro quadrimestre do ano passado. Os benefícios que foram concedidos não são contabilizados nos gastos com pessoal.
DECEPÇÃO
De acordo com a presidente do Sindijudiciário, Adda Maria Monteiro Lobato Machado, a revisão anual do salário era o ponto mais importante para a categoria, que não recebe reajustes há quatro anos. Recebemos isso com muita decepção porque isso nunca aconteceu, os servidores do Judiciário nunca ficaram de fora dos reajustes. As concessões que foram feitas não atendem a todos, sem contar que ainda temos os aposentados, pontua ela. E destaca: Vamos brigar por isso. Essa será a nossa luta daqui para frente.
PARA O FUTURO
Sérgio Gama informou que há possibilidade de que outros quatro itens em pauta sejam concedidos ainda este ano: o pagamento total ou parcial dos valores retroativos dos plantões já realizados de 2015 para cá; o pagamento dos valores retroativos referentes ao enquadramento dos servidores estabilizados; a promoção de 2015 e o auxílio-saúde e o abono para os serventuários aposentados dos cartórios não oficializados.