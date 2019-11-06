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Prefeitura

Titular de 'supersecretaria' de Vitória pede para deixar o cargo

Mateus Mussa é do partido do prefeito, era braço direito de Fabrício Gandini e estava na função desde fevereiro de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 06:01

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 06:01

Luciano Rezende com os secretários Henrique Valentim (Semfa), Mateus Mussa (Seges) e Márcio Passos (Sedec) Crédito: Diego Alves/PMV
A "supersecretaria" de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória vai trocar novamente de comando este ano. O atual secretário Mateus Mussa (Cidadania), no cargo desde fevereiro, vai deixar o cargo por questões pessoais. Segundo ele, o motivo é que ele precisará retornar para sua cidade natal, em Campos, no Rio de Janeiro.
Mateus estava na pasta desde 2017, e chegou a comandar a subsecretaria de Comunicação, no período em que o hoje deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) era o titular. Depois, a supersecretaria ainda passou pela titularidade de Vander Borges, também do partido deles e do prefeito Luciano RezendeQuando Mussa assumiu a função, o prefeito justificou que ele era um nome que tem sua confiança política e, por já estar na estrutura, conhece os projetos tocados pela secretaria.
Mussa confirmou a saída, que deve ocorrer nesta primeira quinzena de novembro. "É uma decisão pessoal minha, vou me mudar de volta para a minha cidade natal. Tenho certeza que o trabalho seguirá de forma positiva, pois temos uma estrutura que permite e a gestão tem bons quadros", declarou.
Políticos próximos à cúpula do Cidadania garantiram que não houve razões políticas para a saída de Mateus. "Ele foi avaliado como um bom secretário, mas por razões familiares precisou sair. Ele é de confiança do Gandini, não houve atritos", afirmou um correligionário. Nos bastidores, há a informação de que quem assumirá a função é o subsecretário Alberto Salume.
A reportagem procurou a assessoria do prefeito Luciano Rezende, que não confirmou qual será o novo nome a assumir a pasta.

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