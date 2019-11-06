Titular de 'supersecretaria' de Vitória pede para deixar o cargo

Luciano Rezende com os secretários Henrique Valentim (Semfa), Mateus Mussa (Seges) e Márcio Passos (Sedec) Crédito: Diego Alves/PMV

A "supersecretaria" de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória vai trocar novamente de comando este ano. O atual secretário Mateus Mussa (Cidadania), no cargo desde fevereiro, vai deixar o cargo por questões pessoais. Segundo ele, o motivo é que ele precisará retornar para sua cidade natal, em Campos, no Rio de Janeiro.

Mateus estava na pasta desde 2017, e chegou a comandar a subsecretaria de Comunicação, no período em que o hoje deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) era o titular. Depois, a supersecretaria ainda passou pela titularidade de Vander Borges, também do partido deles e do prefeito Luciano Rezende Quando Mussa assumiu a função , o prefeito justificou que ele era um nome que tem sua confiança política e, por já estar na estrutura, conhece os projetos tocados pela secretaria.

Mussa confirmou a saída, que deve ocorrer nesta primeira quinzena de novembro. "É uma decisão pessoal minha, vou me mudar de volta para a minha cidade natal. Tenho certeza que o trabalho seguirá de forma positiva, pois temos uma estrutura que permite e a gestão tem bons quadros", declarou.

Políticos próximos à cúpula do Cidadania garantiram que não houve razões políticas para a saída de Mateus. "Ele foi avaliado como um bom secretário, mas por razões familiares precisou sair. Ele é de confiança do Gandini, não houve atritos", afirmou um correligionário. Nos bastidores, há a informação de que quem assumirá a função é o subsecretário Alberto Salume.