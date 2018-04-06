Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perícia

Tiros a ônibus de caravana de Lula foram dados a 20m de distância

Investigação aponta que projéteis possivelmente foram disparados de uma arma ultrapassada, calibre .320

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 23:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 23:27
Ônibus da comitiva de Lula foi alvo de tiros Crédito: Marcos Alves/O Globo
A perícia da Polícia Civil do Paraná confirmou que um dos três ônibus da comitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sul foi atingido por dois tiros. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 5, o o perito Inajar Kurowski afirmou que não foram encontrados vestígios de chumbo nos outros dois veículos que faziam parte da caravana do petista.
O uso de armas calibre .320 identificado pela investigação pode ajudar os policiais a identificarem o autor do atentado à caravana ocorrido no interior do Paraná. "Um dos projéteis encontrados pertence à família 32, possivelmente uma arma ultrapassada, fora de linha. Essa foi uma das conclusões", disse Kurowski.
Segundo a análise pericial, os disparos foram feitos a uma altura de 4,3 metros e a uma distância equivalente a 20 metros. "Os disparos foram feitos a partir de uma altura maior que o ônibus, mas não é possível precisar se (os disparos vieram) de um barranco ou algo similar", afirmou o perito.
A Polícia ouviu 15 pessoas na investigação. O delegado responsável pelo inquérito, Hélder Lauria, informou que ainda não há suspeitos no caso.
Os veículos foram atingidos em 27 de março quando faziam o trajeto entre Quedas do Iguaçu a Laranjeiras do Sul, interior do Paraná, nos últimos dias da caravana do ex-presidente pela Região Sul do País. Ninguém se feriu. A polícia buscou pistas do ataque na rodovia PR-473, uma das usadas pelo comboio para realizar a viagem, mas até o momento nada foi encontrado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados