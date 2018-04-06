Tiros a ônibus de caravana de Lula foram dados a 20m de distância

Ônibus da comitiva de Lula foi alvo de tiros Crédito: Marcos Alves/O Globo

O uso de armas calibre .320 identificado pela investigação pode ajudar os policiais a identificarem o autor do atentado à caravana ocorrido no interior do Paraná. "Um dos projéteis encontrados pertence à família 32, possivelmente uma arma ultrapassada, fora de linha. Essa foi uma das conclusões", disse Kurowski.

Segundo a análise pericial, os disparos foram feitos a uma altura de 4,3 metros e a uma distância equivalente a 20 metros. "Os disparos foram feitos a partir de uma altura maior que o ônibus, mas não é possível precisar se (os disparos vieram) de um barranco ou algo similar", afirmou o perito.

A Polícia ouviu 15 pessoas na investigação. O delegado responsável pelo inquérito, Hélder Lauria, informou que ainda não há suspeitos no caso.