Theodorico pede para sair de comissão e se declara independente

Crédito: Lissa de Paula | Ales

O deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) aproveitou a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo desta terça-feira (5) para romper com qualquer proximidade entre ele e os demais deputados do bloco que apoiou a reeleição do presidente Erick Musso (PRB) na Casa.

Declarando-se independente, Theodorico afirmou que soube através dos jornais que havia sido alocado como membro da comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa e solicitou publicamente a Erick Musso que seu nome fosse retirado.

Atualmente presidida pelo líder do governo de Renato Casagrande na Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD), esta era a única comissão na qual Theodorico havia sido incluído nessa nova legislatura.

O demista e Sergio Majeski (PSB) foram os únicos que não assinaram a lista de apoio à reeleição de Musso. Nos bastidores, comenta-se que a intenção do veterano era disputar o mesmo cargo, mas não conseguiu emplacar uma chapa. Musso, ao contrário, garantiu o apoio do governador e dos colegas da Casa.

FORA DO BLOCO

Em plenário, Theodorico mencionou a ascensão do DEM frente ao cenário nacional, tendo em vista que o partido agora assume a presidência da Câmara Federal, com Rodrigo Maia (RJ), e do Senado Federal, com Davi Alcolumbre (AP), além de três ministérios no governo de Jair Bolsonaro (PSL). Diante disso, o demista não só afirmou sua independência, como também deixou claro que não faz parte do bloco de apoio a Musso, permanecendo assim, isolado.

"Nosso partido tem três ministros, o presidente da Câmara dos deputados, do Senado Federal e aqui o modesto deputado, além de uma deputada federal. Eu gostaria de retirar o meu nome e declarar que o meu partido é independente, ele não faz parte do bloco. Educadamente, me dirijo à vossa excelência (Erick) que determine a retirada do meu nome de qualquer comissão", disse Theodorico.

Marcelo Santos (PDT), que organizou a distribuição das comissões entre os parlamentares, afirmou que a indicação de Theodorico seguiu os ritos do regimento. “Só quero registrar que como líder do bloco não foi minha a indicação do deputado Theodorico. O regimento faz com que cada parlamentar tenha direito a participar de pelo menos uma comissão e de no máximo quatro”, justificou.