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Análise

Terapia de desilusões

A defesa titubeou e não transformou o processo numa causa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 14:52

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 14:52

Advogado de Lula no julgamento que analisa recurso do ex-presidente no caso do tríplex no Guarujá Crédito: Divulgação/ TRF4
Há um choque de realidade no julgamento de Porto Alegre.
Em parte, está nas cenas explícitas (ao vivo) do tribunal. São eloquentes sobre o funcionamento das instituições. Um ex-presidente da República no banco dos réus em tribunal de segunda instância indica efetividade na ação da Justiça. É, no mínimo, didático a um país que sequer completou três décadas de redemocratização - lapso de tempo equivalente a um cisco na História.
Também inédito e relevante é a presença ostensiva da Petrobras na bancada da acusação. Com o peso de seus 64 anos de história, embalados na bandeira do nacional-estatismo que até hoje alimenta sonhos de poder de parte das forças autoproclamadas de esquerda, a empresa pediu a condenação do ex-presidente. A Petrobras declarou-se "vítima" de Lula. Apoiou o Ministério Público, que assim resumiu acusação: "Lamentavelmente, Lula se corrompeu."
A defesa titubeou. Cumpriu a "tabela" do rito processual, e não transformou o processo numa causa, algo que Lula realizou com competência, como mostram as manifestações do lado de fora do tribunal.
Na política, choques de realidade podem ser úteis na terapia de desilusões com a democracia

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