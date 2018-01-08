Temer volta a Brasília depois de passar fim de semana em São Paulo

Temer retorna para Brasília depois de final de semana em SP Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Depois de passar o final de semana na capital paulista, o presidente Michel Temer decolou nesta noite de domingo, 7, com destino a Brasília. A agenda desta segunda-feira (08) prevê, até o momento, apenas despachos internos no Palácio do Planalto.

Na semana passada, por recomendações médicas, o presidente diminuiu o ritmo de trabalho e despachou parte do dia na residência oficial, o Palácio do Jaburu. Temer também retomou as caminhadas matinais e em um dia chegou até a "convocar" a imprensa para registrar as imagens e reforçar a ideia de que está recuperado dos problemas de saúde. Nos últimos meses, o presidente passou por intervenções cirúrgicas por problemas urológicos e para a colocação de stents para desobstruir artérias coronarianas.