Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De volta ao Palácio

Temer volta a Brasília depois de passar fim de semana em São Paulo

A agenda desta segunda-feira (08) prevê, até o momento, apenas despachos internos no Palácio do Planalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 00:32

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 00:32

Temer retorna para Brasília depois de final de semana em SP Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Depois de passar o final de semana na capital paulista, o presidente Michel Temer decolou nesta noite de domingo, 7, com destino a Brasília. A agenda desta segunda-feira (08) prevê, até o momento, apenas despachos internos no Palácio do Planalto.
Na semana passada, por recomendações médicas, o presidente diminuiu o ritmo de trabalho e despachou parte do dia na residência oficial, o Palácio do Jaburu. Temer também retomou as caminhadas matinais e em um dia chegou até a "convocar" a imprensa para registrar as imagens e reforçar a ideia de que está recuperado dos problemas de saúde. Nos últimos meses, o presidente passou por intervenções cirúrgicas por problemas urológicos e para a colocação de stents para desobstruir artérias coronarianas.
Nesta manhã, em São Paulo, o presidente recebeu a visita do consultor de comunicação Gaudêncio Torquato, que disse que o presidente Michel Temer "está muito bem de saúde". Ele, que é amigo pessoal de Temer, passou algumas horas na manhã deste domingo na casa do presidente, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados