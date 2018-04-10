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Temer viajará em maio e Cármen assumirá Presidência da República

Ministra assumirá a Presidência da República pela primeira vez no dia 14, em razão da viagem de Temer ao Peru para participar da Cúpula das Américas

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 16:58
Ministra Carmén Lúcia Crédito: Gláucio Dettmar / CNJ
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, deverá assumir a Presidência da República em maio, afirmou nesta terça-feira (10) o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB). Segundo ele, o presidente Michel Temer tem "viagem longa" para o Sudeste Asiático e França marcada para o próximo mês, o que deve levar a ministra novamente ao comando do Palácio do Planalto.
Cármen assumirá a Presidência da República pela primeira vez nesta sexta-feira (14), em razão da viagem de Temer ao Peru para participar da Cúpula das Américas. Primeiro e segundo na linha sucessória, respectivamente, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), também viajarão para fora do País, para evitar ficarem inelegíveis.
A legislação eleitoral proíbe parlamentares que serão candidatos a assumirem outros cargos ou funções públicas a menos de seis meses do pleito. Pré-candidato à Presidência da República, Maia decidiu viajar para o Panamá para participar da reunião da Junta Diretiva do Parlamento Latino-Americano e do Caribe. Candidato à reeleição, Eunício embarcará para visita oficial o Japão.
Marun afirmou que não deverá se encontrar com a presidente do STF no Planalto nesta sexta-feira, pois estará fora. "Não estarei aqui na sexta-feira", respondeu ao ser questionado sobre a posse da ministra. "Mas não faltará oportunidade de eu estar com ela. Em maio o presidente fará uma longa viagem ao Sudeste Asiático", declarou o ministro da Secretaria de Governo ao chegar para reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Cármen assumirá o País em meio à predominância do STF na pauta política, com os julgamentos do habeas corpus do ex-presidente Lula, condenado e preso pela Operação Lava Jato, na semana passada e do pedido de liminar pedida do Patriotas (antigo PEN) contra prisão após condenação em segunda instância. No pedido, a legenda pede que a Corte suspenda execução provisórias de penas até que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decida sobre o tema.

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