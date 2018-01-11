Temer viaja para São Paulo para encontrar advogado e fazer exames

O presidente também irá realizar exames de rotina no no Hospital Sírio-Libanês Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Michel Temer deixou o Palácio do Planalto no início da tarde desta quinta-feira (11) para ir até São Paulo. Apesar de não constar em agenda oficial, Temer vai se encontrar com o advogado criminalista Antônio Claudio Mariz de Oliveira. O presidente também irá realizar exames de rotina no no Hospital Sírio-Libanês.

A ideia é discutir com Mariz as respostas que serão apresentadas à Polícia Federal que fez 50 perguntas ao presidente no inquérito sobre o decreto que investiga supostas irregularidades no setor portuário.

"Isso é agenda particular do presidente. Não temos informação. Mas eles sempre se encontram, isso é normal", disse um interlocutor do governo.

Com Mariz, um dos principais assessores jurídicos do presidente, Temer também pode avaliar quais as melhores alternativas para garantir a nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) no Ministério do Trabalho. Na manhã desta quinta-feira, a ministra Grace Mendonça, da Advocacia-Geral da União (AGU), esteve no Planalto para uma reunião fechada com o presidente.

Interlocutores do peemedebista continuam avaliando que é preciso evitar um desgaste com o presidente do PTB e pai da indicada, o ex-deputado Roberto Jefferson, uma vez que o apoio da sigla para a votação da reforma da Previdência é tido como imprescindível.

"Cristiane continua como indicação do PTB e isso só vai mudar se a legenda quiser. O presidente não vai se manifestar sobre isso", admitiu outro assessor do presidente.

Anunciada na noite de quarta-feira, a viagem até São Paulo também servirá para que o presidente realize exames de rotina com o médico urologista Miguel Srougi e com o cardiologista Roberto Kalil. A ida do presidente ao centro hospitalar não estava prevista até o início desta tarde, quando assessores anunciaram que Temer vai aproveitar para fazer o retorno das cirurgias realizadas no fim do ano passado. A expectativa é que o peemedebista permaneça na capital paulista até sexta-feira.

Nos últimos dias de 2017, Temer retirou uma sonda coletora de urina, depois de três semanas de uso. Ele tomou antibióticos para combater uma infecção urinária e febre, depois de ter sido operado três vezes: uma cirurgia cardíaca, para colocação de três stents em artérias coronárias, com mais de 90% de obstrução; e duas intervenções urológicas.