Temer vai à TV defender reforma e dá R$ 50 para Silvio Santos

Em sua primeira participação em um programa de auditório, o presidente Michel Temer foi recebido pelo apresentador Silvio Santos para explicar as mudanças propostas na reforma da Previdência. Gravado há cerca de uma semana, a edição do programa foi exibida na noite deste domingo. Nos 15 minutos de conversa sobre a reforma, o apresentador levantou questões que ainda geram dúvidas na população. De acordo com o presidente, a participação no programa de auditório trouxe a "oportunidade de transmitir a realidade da Previdência no Brasil".

Temer explicou à plateia sobre o déficit de R$ 189 bilhões registrados no programa de seguridade social. Em seguida, foi enfático ao afirmar que, caso a reforma não seja aprovada pelo Congresso, a expectativa de déficit para o ano que vem é de R$ 220 bilhões.

"Se não houver uma reformulação da Previdência, o que vai acontecer daqui a dois, três anos, é aquilo que aconteceu em Portugal e na Grécia. Ou seja, uma dívida previdenciária tão grande, tão expressiva, que lá foi preciso cortar 3% a 40% dos vencimentos dos funcionários públicos", disse Temer. Assista ao vídeo abaixo a partir dos 4 minutos e 40 segundos.

Durante a entrevista, Silvio Santos pontuou questões como a queda na taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Segundo Temer, a reforma precisa ser efetivada para "prevenir o futuro".

"Por que estamos fazendo a reforma da Previdência agora? Para prevenir o futuro. Porque você vê, quando você tem a conta pública equilibrada, você tem queda de inflação, dos juros, você tem alimentos mais baratos. E quando não há essa possibilidade, o que ocorre é que as contas públicas crescem de uma tal maneira que você começa a ter prejuízos", alegou Michel Temer.

Silvio Santos citou as conquistas econômicas do governo registradas no fim de 2017 - como a queda dos juros e da inflação - e afirmou que , agora, "a dificuldade que o Brasil está tendo é justamente com a Previdência". O apresentador enfatizou que, caso a reforma não seja aprovada pelo Congresso este ano, nos próximos três ou quatro anos não existirá dinheiro para pagar os valores destinados aos aposentados e pensionistas.

"De repente, você tem que fazer um tal corte na Previdência que prejudica a todos. Mas quero registrar que este projeto de Previdência não alcança os mais pobres. Agora, quem ganha R$ 13 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil vai ter que fazer uma Previdência complementar. Vai ter que tirar do próprio bolso para, lá na frente, conseguir aposentar com 30 mil", esclareceu Michel Temer.

"Não é má vontade do político, não é má vontade do presidente. É que não vai haver dinheiro para pagar", afirmou o apresentador à plateia.

Diante dos números apresentados pelo presidente, o apresentador avaliou como "uma situação gravíssima" a atual realidade da Previdência Social no Brasil. Silvio Santos perguntou ao presidente qual o papel dos deputados na negociação sobre a votação da reforma previdenciária no Congresso - são eles os responsáveis pela primeira votação da proposta no Congresso.

Temer destacou as mudanças significativas que foram feitas desde o primeiro texto com a proposta para a reforma. De acordo com o presidente, o novo projeto de Previdência Social apresentado ao Congresso tem as regras "bastante amenizadas". Para ele, isso pode facilitar a compreensão da sociedade sobre o assunto e garantir que os deputados defendam a proposta.

"A Câmara dos Deputados, de alguma maneira, transmite a vontade popular. Então, é importante que o Brasil inteiro sensibilize os deputados porque eles representam a vontade popular. E se a população compreender isso que nós dois estamos dizendo aqui, os deputados vão lá e depositam seu voto favoravelmente", salientou.

Em certo momento, Silvio Santos chegou a dizer que parte dos deputados podem deixar de aprovar a reforma para evitar que Michel Temer leve o crédito.

"Se eu sou deputado, a gente sabe que se nós aprovarmos hoje a reforma da Previdência isso vai contar pontos para o presidente. Então, para que que eu vou aprovar se isso só vai trazer benefício para o presidente?", questionou o apresentador.

"Mas isso não quer dizer que o presidente da República atual vai seguir sendo presidente. O Michel Temer foi pego em uma situação em que ele se viu obrigado a ser presidente. Isso não quer dizer que ele tenha vontade de ser presidente de novo", avaliou Silvio, ao acrescentar: "Agora, não querem encher a empada do presidente porque acham que você está fazendo isso para se reeleger, quando não é verdade. Porque muito mais importante do que você, eu, ou o João sermos presidentes, é o povo que precisa receber o dinheiro da Previdência."

Temer tentou minimizar as afirmações feitas pelo apresentador e se limitou a dizer que não está, neste momento, pensando em reeleição, mas "em deixar um legado histórico para o Brasil".

"Os deputados têm consciência disso. Então, nós todos estamos pensando no futuro do país. Eu, particularmente, estou pensando em deixar um legado histórico para o Brasil. As pessoas, lá na frente, vão dizer: 'Nossa, esse Temer aí conseguiu fazer as reformas que precisavam, o alimento caiu de preço, ficou mais fácil morar, viver'", reforçou o presidente.

No fim da entrevista, Temer fez uma brincadeira com o apresentador. Ao imitar um gesto bastante conhecido de Silvio Santos, o presidente colocou a mão no bolso interno do paletó e retirou duas notas: uma de R$ 10 e outra de R$ 50.