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Disputa em eleições

Temer sinaliza manutenção de equipe econômica após saída de Meirelles

Presidente confirmou reunião com ministro, que deve deixar pasta por candidatura à Presidência

Publicado em 26 de Março de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 21:52
O presidente evitou tratar a situação de Meirelles como uma decisão tomada Crédito: Lula Marques | Agência PT
O presidente Michel Temer (PMDB) confirmou, nesta segunda-feira (26), que teve uma conversa com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no fim de semana sobre uma saída deste do governo para disputar as eleições. O presidente, no entanto, garantiu que não pretende mexer na equipe montada pelo auxiliar.
"A equipe econômica operou com eficiência. Não pode quebrar essa equipe", disse Temer em entrevista após participar de uma reunião na Federação do Comércio de São Paulo.
O presidente evitou tratar a situação de Meirelles como uma decisão tomada. Ele se referiu a uma saída do ministro do cargo em abril como "hipótese". Assim como também não confirmou uma filiação de Meirelles ao PMDB.
"Se ele viesse para o MDB seria muito bem vindo. Não vejo objeção".
Temer sinalizou novamente que poderá sim disputar a reeleição.
"Eu estou considerando", afirmou.
Perguntado qual seria a chance, de zero a dez, de ele se lançar à disputa, o presidente desconversou.
"Não dou nota. Só quando era professor".
Ele também foi perguntado se Meirelles seria um vice dele na eleição ou se preferiria uma composição partidária caso seja candidato. Nesse momento Temer insinuou que em até 15 dias teria respostas para a imprensa.
"Vamos ver daqui 10, 15 dias", afirmou, encerrando a entrevista.

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