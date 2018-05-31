Temer se reúne com religiosos e dá 'graças a Deus' por fim da greve

O presidente Michel Temer participou nesta quinta-feira (31) de um culto na Assembleia de Deus, em Brasília. Antes de ser recebido no templo, um bispo chegou a orientar os fiéis para que não vaiassem o presidente. O pedido foi atendido. Quando Temer chegou, foi aplaudido.

"Aqui você só vai ser aplaudido, porque aqui aprendemos a respeitar as autoridades constituídas", disse o bispo Manoel Ferreira, ao receber o presidente.

Em seu discurso, Temer pediu aos presentes que orassem por ele e por seu governo. O presidente, que deixou o encontro sem falar com a imprensa, disse que o fim da greve dos caminhoneiros se deu por meio de diálogo e sem o uso da força. Graças a Deus, estamos encerrando essa greve dos caminhoneiros, por meio de uma atitude minha que, muitas vezes, tenho sido criticada, que é o diálogo, disse Temer. Eu não uso a força, e nem mesmo a autoridade. A força, jamais. Até mesmo a autoridade, só depois de empreender o diálogo.

Temer, que estava acompanhado do pré-candidato do MDB, Henrique Meirelles, disse que mantinha em sua mesa, na Presidência da República, dois livros: a Constituição Federal e a Bíblia.

"Eu confesso que, nos poucos momentos que eu tenho livre na minha sala, eu abro um pouco a Constituição, quando tenho dúvida de natureza organizativa, mas abro frequentemente a Bíblia. Aliás, deixo aberta. Mas de vez em quando folheio porque dizem quando você tiver uma dificuldade, veja na Bíblia que você terá um caminho. E não foram poucas as vezes que eu abri a Bíblia, assim, sem nenhuma intenção a não ser aquela do tipo Deus, me dê um caminho. Quando abria numa folha qualquer, numa página qualquer, eu lia um Salmo, um Provérbio, o que fosse e lá eu encontrava o caminho para aquele dia", disse.

O presidente afirmou que "os dias na Presidência não são dias fáceis, especialmente no momento em que o País perdeu um pouco a noção da cerimônia, da solenidade, da liturgia, do respeito, da educação, que é uma coisa importantíssima".

Temer também alegou que, durante a greve dos últimos dez dias, não houve nenhum ato de violência por parte do Estado Brasileiro. A única morte que ocorreu, lamento dizer, foi de uma atividade política de alguém que atirou um tijolo em um caminhão, e acabou atingindo a cabeça de um caminhoneiro, mas não houve nada em oito, nove, dez dias. Nós estamos saindo dela com a maior tranquilidade.

O emedebista disse que foi um exemplo da força do diálogo e de sua autoridade. Quando o diálogo começou a falhar, eu chamei as forças federais todas para se conectarem, para se aliarem, e pacificarem o País. Isso deu um resultado extraordinário", comentou. Acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, bispo Manoel Ferreira, iluminado por Deus porque na verdade, disseram, olha., vá lá no templo da Assembleia de Deus comemorar a pacificação do País. Acho que foi isso que nós fizemos.

O presidente, que antes tinha se reunido com 27 presidentes estaduais da Assembleia de Deus no País, procurou destacar realizações de seu governo, como a reforma do ensino médio, que preservou os direitos morais do nosso sistema.

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