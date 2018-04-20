Temer se compara a Tiradentes e diz que 'é fácil bater no presidente

O presidente Michel Temer ao participar da cerimônia de abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo Crédito: Beto Barata/PR

O presidente Michel Temer gravou um pronunciamento, que irá ao ar na noite desta sexta-feira, no qual se compara a Tiradentes, ao lembrar que ele foi acusado, mas a história lhe fez justiça, e diz que "é fácil bater no Michel Temer". O presidente afirma que há uma "torcida organizada pelo fracasso" de seu governo, mas garante que "o Brasil virou esse jogo".

"Que nesse 21 de abril, lembremos que Tiradentes foi acusado e condenado por lutar e defender um Brasil livre, forte e independente. Ao final, a história lhe deu a vitória maior. Seu exemplo de luta é exemplo para todos nós que trabalhamos para trazer mais conquistas ao Brasil", diz Temer.

O presidente começará sua fala com um trecho do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, para enaltecer a liberdade. Ao criticar aqueles que supostamente torcem pelo fracasso de seu governo, ele desafia: "Quero ver fazer".

"É fácil bater no Michel Temer! É fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer. Quero ver conquistar! Quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo. A torcida organizada pelo fracasso tenta bater bumbo. Tenta perder o jogo todos os dias", afirma Temer, dizendo que alcançou "vitórias expressivas" para o país:

"A verdade é que o Brasil virou esse jogo. Alcançamos, nesses dois anos, vitórias expressivas, recordes após recordes, mas muitos teimam em não perceber a mudança. Em não admitir o nosso sucesso: o sucesso do Brasil", afirma.

'DISPUTA IRRACIONAL'

Michel Temer lembra ainda que o Brasil passará por eleições em outubro - das quais o presidente não descarta participar como candidato - e diz que é preciso dar fim à "disputa irracional" que, segundo ele, "joga uns contra outros":

"Precisamos acabar de vez com uma disputa irracional que busca jogar uns contra outros", diz: "Esse é um ano de eleições. É um ano de escolhas. E elas deverão transcorrer na maior tranquilidade e é isso que quero garantir-lhes a partir das minhas competências como Presidente da República Federativa do Brasil. E pra isso é preciso paz, justiça, segurança, responsabilidade. É preciso coragem. É preciso saber fazer. E estamos na direção certa", afirma.

No pronunciamento, Temer também elenca dados econômicos positivos de sua gestão, como a diminuição da inflação, o saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a diminuição da idade para saque do PIS (Programa de Integração Social) e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

"Precisamos de uma injeção de otimismo no país. Precisamos, verdadeiramente, de bons sentimentos. O Brasil voltou para ganhar. E precisamos ter orgulho disso!", diz o presidente.

INTERVENÇÃO DO RIO

O presidente também aproveitou para comentar a intervenção federal no Rio, decretada em fevereiro. Ele diz que tanto a intervenção quando a criação do Ministério da Segurança Pública, comandada pelo ministro Raul Jungmann, foram iniciativas "inéditas", que "governo algum" teve coragem de fazer.