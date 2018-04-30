Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ponte aérea

Temer retorna a Brasília após passar fim de semana em São Paulo

Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente fará visita à Agrishow perto do fim da semana

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 23:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 23:29
O presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Michel Temer embarcou há pouco no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, rumo a Brasília onde cumprirá agenda nesta segunda-feira, 30.
Temer passou boa parte do fim de semana em sua casa no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste da cidade, e em agenda particular. Inicialmente, estava prevista para amanhã uma visita do presidente à 25ª edição da Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, em Ribeirão Preto. Mas a visita foi cancelada.
> Leia mais notícias de Política
Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente fará visita à Agrishow perto do fim da semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados