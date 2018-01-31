Temer repete: derrota de Lula nas urnas seria 'mais útil'

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR

Dois dias depois de afirmar que a eleição sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tensiona a disputa presidencial marcada para outubro, o presidente da República Michel Temer repetiu nesta quarta-feira, 31, que é preferível derrotar o petista nas urnas.

Do ângulo jurídico, eu não dou um palpite sobre decisão judicial (que confirmou condenação do petista pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro) porque eu estaria invadindo competência de outro Poder e eu sou muito consciente da necessidade para que um poder não invada a competência do outro. Agora, sob o foco político, eu confesso que se ele pudesse participar da eleições, não sei se poderá, eu acho que a derrota dele politicamente seria mais útil do que uma derrota simplesmente de natureza judicial, afirmou em entrevista à Rádio Metropole, da Bahia.

De acordo com pesquisa publicada nesta quarta, pelo jornal Folha de S.Paulo, sobre a preferência do eleitorado de quem quer ver sentado ou sentada na cadeira de presidente, Lula lidera todos os cenários. É o primeiro estudo sobre a corrida eleitoral após o petista ter condenação confirmada pela Justiça de segunda instância.

Na entrevista, o presidente evitou falar sobre o candidato governista no pleito de 2018 e disse que só definiria isso no fim de maio. Ao ser questionado sobre o interesse do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), em concorrer, Temer exaltou o nome de Meirelles, mas evitou se posicionar em relação às eleições. O Henrique Meirelles tem a melhor qualificação, mas neste momento, eu não quero avançar o sinal, disse.