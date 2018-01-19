Temer realiza sonho do 'Quem quer dinheiro?' de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos e o presidente Michel Temer Crédito: Reprodução

Foi ao lado do apresentador Silvio Santos que o presidente Michel Temer aproveitou para realizar o sonho de distribuir dinheiro. Ao participar na manhã desta quinta-feira (18) de uma gravação, Temer confidenciou que sempre teve vontade de fazer o mesmo que Silvio, que, entre outras peripécias, costuma lançar aviõezinhos feitos com notas de Real  R$ 50 ou até R$ 100, dependendo da gincana.

Ao defender a reforma da Previdência, Temer tentou ser didático em relação às mudanças na regra das aposentadorias em discussão no Congresso. Mas foi quando estava mais à vontade no palco que aproveitou para realizar o sonho.

Temer, entretanto, foi mais comedido e, segundo pessoas que acompanharam a gravação, tirou do bolso, ao final da participação, uma nota de R$ 50 e a entregou ao comunicador. O que aconteceu depois com o dinheiro está sendo mantido em segredo.

O presidente explicou que sempre acompanhou os programas do apresentador e que tinha vontade de fazer como ele e dar dinheiro à plateia. A gravação foi fechada à imprensa, a pedido da Presidência da República.

A participação de Temer no programa atende a uma estratégia do governo para reduzir a resistência da população à reforma da previdência. A gravação durou cerca de 20 minutos. O presidente também gravou entrevista com o apresentador Ratinho. Ainda não há informação sobre a data em que será veiculada.

Temer chegou e saiu de helicóptero da emissora e não falou com jornalistas que estavam na portaria. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, ele continua esta tarde em São Paulo para compromissos particulares. Temer deverá retornar a Brasília no final do dia.