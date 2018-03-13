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Temer pode rever decisão de Lula de não extraditar Battisti

Raquel Dodge afirmou que medida cabe ao presidente da República, e não ao Judiciário

Publicado em 13 de Março de 2018 às 00:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 00:03
Raquel Dodge afirmou que o governo brasileiro tem poderes para rever a decisão de não extraditar o ex-ativista italiano Cesare Battisti. Crédito: Marcos Corrêa | PR
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer nesta segunda-feira (12) ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que o governo brasileiro tem poderes para rever a decisão de não extraditar o ex-ativista italiano Cesare Battisti. Para a defesa, o decreto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que negou ao governo italiano o pedido de extradição do italiano, não poderia ser revogado pelo presidente Michel Temer. Mas Dodge discorda.
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No parecer, a procuradora cita que a decisão tomada pelo STF determina que a entrega de estrangeiros para extradição cabe ao presidente da República, e não ao Judiciário, por tratar-se de medida de natureza política. Para Dodge, essa decisão pode ser mudada pelo chefe do Executivo. Ela também argumentou que o pedido de revisão da decisão não busca anular o decreto de Lula, mas sim revoga-lo.
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A defesa de Battisti recorreu ao STF de uma nova tentativa de extradição por parte do governo italiano. Os advogados querem evitar eventual extradição ou deportação, mas a ação ainda não foi julgada. Em 2010, o STF autorizou a extradição, mas deixou a decisão final a cargo de Lula. O então presidente permitiu, no entanto, que Battisti continuasse no Brasil.
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