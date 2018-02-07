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Temer pediu redução de comitiva para o Carnaval após repercussão

Presidente desistiu de levar 60 servidores para o Rio; número deve cair para 40
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 18:50

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 18:50

O presidente Michel Temer e a primeira-dama, Marcela Temer Crédito: Reprodução | Twitter
O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) afirmou, nesta quarta-feira (7), que o presidente Michel Temer desistiu de levar uma comitiva de 60 pessoas para a base naval na Restinga de Marambaia, no Rio, onde passará o Carnaval com a família. A desistência ocorre depois de o caso ter sido divulgado pelo colunista Lauro Jardim.
Em entrevista à "Rádio Gaúcha", Eliseu Padilha disse que Temer pediu ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável por organizar as viagens presidenciais, que reduzisse o número de integrantes. Para transportar 60 pessoas, a Força Aérea Brasileira (FAB) teria de realizar dois voos entre Brasília e Rio.
"Primeiro, não vão 60 pessoas. Irá um contingente menor. Quando surgiu o assunto na mídia ontem (terça-feira), o presidente chamou quem organizou a caravana e pediu: "nós vamos reduzir esse número de pessoas para o mínimo indispensável". Mais da metade desse contingente é segurança, que trabalha com o presidente em Brasília e vai junto no avião. O segurança não trabalha 24h. Ele trabalha 8h, depois 8h, depois 8h. Então, precisa de três pessoas para o mesmo turno", justificou Padilha.
Segundo o ministro, o número de integrantes da equipe presidencial cairá para cerca de 40 funcionários. Padilha argumentou que o número de integrantes da viagem é comum nos deslocamentos do presidente e sua família.
"Deve baixar em torno de 40, eu calculo. Importante é que não está sendo contratado ninguém. E não é o presidente Michel Temer. É a Presidência da República. E isso já existia com outros presidentes, mas não veio a público", afirmou Padilha. "Lá (base naval) não tem ninguém, então leva cozinheiro, pessoa que cuida da arrumação da casa. Não está contratando ninguém. É o pessoal que serve o presidente aqui em Brasília e que vai com ele nessa viagem. Não sei porque veio a público isso agora, porque esta é a rotina de todos os presidentes. Esse staff acompanha todos os presidentes", explicou.
Na terça-feira (6), o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) informou, por meio de nota, que o planejamento e a execução das viagens presidenciais impõem o desdobramento de meios, estruturas e pessoal que assegurem o exercício das prerrogativas do presidente da República.
O GSI não quis se manifestar sobre detalhes da viagem à Restinga de Marambaia, mas disse que os protocolos e o efetivo a serem empregados serão mantidos e já foram utilizados, no todo ou em parte, em viagens presidenciais anteriores.
Temer passou o réveillon de 2017 na base administrada pela Marinha. Na ocasião, a segurança do presidente envolveu a abordagem a barcos que navegavam pelo local. A iniciativa foi uma estratégia para garantir a privacidade de Temer e sua família e evitar que eles fossem fotografados durante o período de descanso.
O presidente cogitou repetir o destino nos festejos do Ano Novo de 2018, mas desistiu no dia previsto para o embarque. Na ocasião, Temer se recuperava de um procedimento cirúrgico para tratar um problema na uretra. Ele chegou a realizar três cirurgias no último trimestre do ano: uma cardíaca e duas urológicas.
 

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