Temer passa a Presidência para Cármen Lúcia

Michel Temer transmitiu o cargo de Presidente da República para a ministra Cármen Lúcia, presidente do STF Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Michel Temer (PMDB) transmitiu o cargo no final da manhã desta sexta-feira (13) para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia. A troca de comando na direção do país ocorreu na base área de Brasília. Temer embarcou para o Peru, onde irá participar da Cúpula das Américas

Após a transmissão de cargo, Cármen Lúcia seguiu para o STF. Ela deverá ir ao Palácio do Planalto à tarde, onde estão previstas algumas audiências.

De acordo com a ordem sucessória, na ausência de um vice-presidente, quem deveria assumir seria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ou o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), respectivamente.

No entanto, tanto Maia quanto Eunício irão se candidatar nas eleições de outubro, fato que os impede, pela legislação eleitoral, de assumir um cargo do Executivo seis meses antes do pleito. Além disso, ambos estão em viagem internacional desde esta quinta-feira. Rodrigo Maia tem uma viagem prevista para o Panamá, enquanto Eunício viaja ao Japão.

Na ausência do presidente e vice, e dos presidentes da Câmara e Senado, a presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo a próxima na linha sucessória, assume o posto.