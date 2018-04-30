Temer nega que inquérito seja motivo de cancelamento de viagem à Asia

Michel Temer (PMDB) na inauguração do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O presidente negou nesta segunda-feira, por meio de nota, que tenha cancelado a viagem que faria pelo devido às do inquérito que apura supostas irregularidades em um decreto sobre regras para o setor portuário.

"O inquérito que inclui acusações contra o presidente tem 150 dias e pedido de prorrogação de mais 60, não sendo causa urgente que justifique mudança de agenda. Somente pessoas desinformadas sobre tal circunstância espalhariam versão tão inverossímil", diz a nota da Secretaria Especial de Comunicação.

O texto não cita o depoimento de Maristela Temer, filha do presidente, que está marcado para esta semana.

Segundo a nota, o adiamento da viagem se deu "unicamente" porque, tendo em vista o calendário eleitoral, obrigaria os presidentes da Câmara e do Senado a também deixarem o país simultaneamente, "prejudicando votações importantes" no Congresso. Candidatos, Maia e Eunício teriam que viajar para não assumir a Presidência na ausência de Temer, o que os deixaria inaptos para disputar cargos eletivos.