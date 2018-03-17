Temer não comenta morte de vereadora em evento em SP

Do lado de fora do evento, no Teatro Mário Covas, o presidente era esperado por um pequeno grupo com protestos e vaias Crédito: Beto Barata | PR

No dia em que completa um mês da intervenção federal no Rio e a violência na cidade repercute no mundo, o presidente Michel Temer não dedicou uma palavra sequer do seu discurso ao assunto ao participar de evento, na tarde desta sexta-feira (16), em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo.

Temer participou da entrega simbólica de títulos de regularização fundiária a algumas famílias - no país o governo promete entregar até 100 mil.

Do lado de fora do evento, no Teatro Mário Covas, o presidente era esperado por um pequeno grupo com protestos e vaias. Muitos bradavam o tradicional "Fora Temer", mas também não faltaram gritos de "Marielle presente", em homenagem a memória da vereadora Marielle Franco, do Prol, assassinada no Rio, na quarta-feira.

Um forte esquema de segurança permitiu com que o presidente driblasse os manifestantes: ele entrou e saiu do teatro pela porta de trás e numa comitiva de carros com vidros escuros.

O prefeito de Caraguatatuba, José Pereira Junior, até chegou a dar a deixa para Temer ao dizer que é possível melhorar a situação do Rio. Temer, porém, ignorou o assunto. Ele estava acompanhado do ministro Torquato Jardim, que também saiu sem falar com a imprensa.