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Temer indica servidor da Aneel para assumir direção-geral

A indicação foi publicada na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial da União
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 17:47

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 17:47

O presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos/PR
O engenheiro civil André Pepitone foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir a direção-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A indicação foi publicada na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial da União, e seu nome ainda precisa ser votado pelo Senado Federal.
Pepitone é servidor da Aneel desde 2000 e já atua como um dos diretores da agência desde 2010. O mandato do atual diretor-geral, Romeu Rufino, termina em agosto.
O Diário Oficial também publicou a indicação do atual diretor de Gestão das Distribuidoras da Eletrobras em Rondônia e no Acre, Efrain Pereira da Cruz, para ocupar uma das vagas de outra diretoria da agência. Sua indicação também precisa ser aprovada pelo Senado.

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