Temer indica servidor da Aneel para assumir direção-geral

O presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos/PR

O engenheiro civil André Pepitone foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir a direção-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A indicação foi publicada na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial da União, e seu nome ainda precisa ser votado pelo Senado Federal.

Pepitone é servidor da Aneel desde 2000 e já atua como um dos diretores da agência desde 2010. O mandato do atual diretor-geral, Romeu Rufino, termina em agosto.