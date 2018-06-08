Temer: incerteza eleitoral não traz riscos para a economia Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente Michel Temer disse hoje (7) não acreditar que a incerteza do quadro eleitoral traga riscos para a economia brasileira. Ele defendeu que o eleitor examine o programa do candidato. O presidente concedeu entrevista exclusiva à jornalista Roseann Kennedy, no programa Nos Corredores do Poder, da TV Brasil.

"Acho que o voto será no programa; não na pessoa", afirmou. Segundo Temer, os pré-resultados das pesquisas causam "preocupações nas pessoas", mas avalia que os candidatos terão cautela e saberão se conduzir ao longo da campanha.