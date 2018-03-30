Temer ignora crise e faz defesa do governo

Michel Temer (PMDB) na inauguração do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), ignorou a nova crise instalada no governo federal durante sua passagem por Vitória, onde participou da inauguração do novo aeroporto. Na primeira aparição pública após a Polícia Federal prender amigos dele, ontem, Temer não mencionou o episódio.

Após a cerimônia, questionado duas vezes pela reportagem de A GAZETA, o presidente também não se manifestou sobre a operação da PF. Entre os presos estão o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente, o coronel João Batista Lima Filho, próximo a Temer desde a década de 1980, o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi (PMDB) e dois empresários.

O mais perto de mencionar a crise foi quando Temer disse, em discurso, que o trabalho de presidente é dificílimo. O diálogo com senadores e deputados foi o que nos permitiu estar aqui, usar a palavra, dizer da felicidade, da alegria cívica. Sem embargo, a Presidência é trabalho dificílimo em que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é?!, disse.

Temer discursou por cerca de 12 minutos. Falou pouco do aeroporto e bastante sobre o próprio governo. Começou dizendo que ficou espantado com a quantidade de obras paradas que herdou. O Aeroporto de Vitória era uma delas.

Temer assumiu em agosto de 2016. A ordem de serviço para as obras do aeroporto foi assinada em 2015, ainda no governo Dilma Rousseff (PT), pelo então ministro da Avião Civil Eliseu Padilha, hoje chefe da Casa Civil de Temer.

Apesar dos prazos, cerca de 80% dos recursos necessários para a obra foram garantidos pela gestão Temer, segundo o senador Ricardo Ferraço (PSDB).

A partir desse ponto do discurso, o presidente passou a elencar realizações do governo e sublinhar que o país se recupera. Citou a criação de 1,5 milhão de novos postos de trabalho no país nos últimos quatro meses e os 87 mil pontos que a Bolsa de Valores de São Paulo atingiu, contra o pico de 42 mil do governo passado.

Em seguida, o presidente entrou no assunto eleições ao voltar a reforçar a avaliação de que, para criticar seu governo, seus opositores terão de fazer malabarismo eleitoral.

Para criticar o governo, tem que dizer, por exemplo: Eu sou contra o teto de gastos públicos, porque eu quero gastar à vontade, não quero saber dessa história de teto de gastos públicos. E o teto de gastos públicos vem de uma trivialidade: eu só posso gastar aquilo que eu ganho, disse.