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Michel Temer

Temer faz pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão

A manifestação ocorrerá às 20h30 desta segunda-feira (24) e terá duração aproximada de três minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 15:25

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 15:25

Temer fará pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão nesta segunda-feira (24) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Michel Temer fará nesta segunda-feira (24) às 20h30 um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão de aproximadamente três minutos. A manifestação ocorre a menos de uma semana da transmissão da faixa presidencial para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que assume o Palácio do Planalto no próximo dia 1º. Tradicionalmente, os presidentes da República falam à nação na véspera do dia de Natal.
> Temer e Benítez assinam declaração sobre construção de pontes
A expectativa é que Temer apresente um breve balanço dos dois anos e meio à frente do governo.
No Natal passado, o presidente destacou que estava conduzindo uma série de mudanças positivas para o país, citou a recuperação da Petrobras e o esforço para colocar o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a serviço da sociedade. Também mencionou a redução dos juros e os avanços dos programas sociais.
Em 2016, Temer destacou que seu esforço se concentrava em desburocratizar e atrair investimentos para o Brasil.
> Impopular e alvo de denúncias, Temer foi refém do Congresso

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