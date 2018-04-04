Temer faz cerimônia para comemorar derrubada do próprio veto

Presidente Michel Temer durante cerimônia de inauguração do novo aeroporto de Vitória/ES Crédito: Alan Santos

Antes mesmo de o Congresso Nacional iniciar a votação que retirou o veto de Michel Temer ao Refis para dívidas de micro e pequenas empresas, o governo federal fez uma cerimônia relâmpago no Palácio do Planalto nesta segunda-feira para comemorar a derrubada da decisão do próprio presidente. Em janeiro, Temer derrubou totalmente a lei, mas iniciou negociações para apoiar a derrubada do seu veto em meio às articulações para a reforma da Previdência.

A justificativa para o veto foi que o Refis fere a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não prever a origem dos recursos que cobririam os descontos aplicados a multas e juros com o parcelamento das dívidas.

"Para nós todos foi muito tormentoso que não pudéssemos num primeiro momento sancionar essa matéria. Veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e disse que, se não tiver o impacto financeiro, não pode sancionar, daí a razão pela qual tivemos que vetar. Desde logo começamos a pensar armas para como colaborar com a derrubada do veto, para o governo propor também a derrubada", disse Temer.

Aprovado em dezembro pela Câmara e pelo Senado, o programa concede descontos de juros, multas e encargos com o objetivo de facilitar e parcelar o pagamento dos débitos de micro e pequenas empresas, desde que 5% do valor total seja pago em espécie, sem desconto, em até cinco parcelas mensais. O restante da dívida poderia ser pago em até 15 anos. A adesão incluía débitos vencidos até novembro de 2017.

Presente na cerimônia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a equipe econômica ainda estuda os impactos orçamentários do chamado Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.