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Crise na Segurança

Temer fará pronunciamento em rede nacional para explicar intervenção no Rio

Governo Federal vai intervir na segurança do estado até o dia 31 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 15:44

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 15:44

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Michel Temer fará um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, às 20h30 desta sexta-feira, para explicar as razões da intervenção na área de segurança do Rio. A gravação será feita nesta tarde, após todos os atos serem definidos. Por volta do meio-dia, Temer assinará o decreto que estabelece as regras da intervenção.
Segundo auxiliares, o decreto se limitará a área de segurança e não se estenderá a administração do estado. O texto do decreto já trará a indicação do general Braga Netto, comandante Militar do Leste, como interventor da área de segurança do Rio. A intervenção vai durar até o dia 31 de dezembro deste ano.
Ao discutir a decretação da intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro, o governo projetou uma alternativa para, apesar da vedação constitucional, conseguir votar a reforma da previdência. A ideia é, havendo um cenário positiva em relação a deputados favoráveis à proposta de emenda constitucional, suspender os efeitos da intervenção federal no Rio por cerca de dois dias, e ai votar a PEC. A Constituição veda votação de emenda constitucional durante a vigência de uma intervenção federal.

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