Temer fará pronunciamento 'quando e se tiver' denúncia contra ele

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR

Após jantar com parlamentares na noite desta terça-feira, o presidente Michel Temer comentou a possibilidade de fazer um pronunciamento para se defender de uma eventual terceira denúncia que pese contra ele. Antes de entrar no carro, ele afirmou que poderia fazê-lo "quando tiver e se tiver" uma nova ação da Procuradoria Geral da República.

 Andaram dizendo aí que eu ia dar pronunciamento para justificar a denúncia. Não tem nada disso. Quando tiver e se tiver, eu vou possivelmente fazer um pronunciamento à nação como chefe de estado  afirmou o presidente.

Além disso, durante o jantar com membros da bancada do PMDB, o presidente voltou a admitir a possibilidade de ser candidato nas eleições de outubro e tentar sua reeleição.

Apesar dos índices de rejeição a seu governo continuarem na casa dos 70%, segundo última pesquisa Datafolha - mesmo índice registrado em janeiro - o presidente incentivou deputados e senadores presentes a se reelegerem, o que também poderia, segundo ele, servir para o seu próprio caso.

 Precisamos eleger um grande número de deputados. Aliás, o meu desejo é que todos aqui, deputados e senadores, sejam reeleitos e que possam trazer também outros que possam acrescentar à nossa bancada. Governadores, deputados, senadores e, eventualmente, o presidente da república  disse o peemedebista.

JBS

Michel Temer relembrou ainda o momento em que sofreu oposição feroz, em maio do ano passado, quando foram reveladas pelo GLOBO gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, da JBS, fez do presidente, onde ele supostamente dava aval para a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

 Sofremos uma oposição feroz nos quatro ou cinco primeiros meses de governo. Depois, sofremos uma oposição que era de outra natureza, em face de um fato que ocorreu em maio do ano passado e que usaram uma frase falsa para fazer campanha contra o presidente da república  afirmou Temer, dizendo ter tido "resiliência":

 Mas eu tive resistência. E onde é que eu adquiri essa resistência ou resiliência, como dizem? eu adquiri no MDB  completou.

TEMER E A TRIBUNA

Temer pediu ainda que os deputados e senadores usem a tribuna permanente que têm para defender os feitos do governo, e disse que a base aliada tem feitos a mostrar.