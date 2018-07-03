Temer elogia FH: 'Teve um êxito extraordinário durante seus governos'

O presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Michel Temer elogiou, nesta terça-feira, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso e disse que ele obteve um "êxito extraordinário" durante seus governos. Temer discursou na abertura do Encontro Nacional da Indústria, em Brasília, e FH estava na plateia do evento.

 Eu quero cumprimentar pela oportunidade de trazer aqui pessoas como o presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve um êxito extraordinário durante os seus oito anos de governo. Pautado pela ideia da ponderação, da moderação, do equilíbrio, do tempero das várias correntes que existem no país, ele foi capaz de, naquele momento, fazer prosperar o país exuberantemente  disse Temer.

O ex-presidente Fernando Henrique já teceu duras críticas ao governo de Michel Temer. No final de 2016, primeiro ano da gestão de Temer, ao comentar a crise gerada pela saída do ex-ministro Geddel Vieira Lima, FH comparou a situação do governo como uma "pinguela necessária para atravessar o rio":

 Na situação de transição é difícil, ministros caem, outros vêm. O importante é não perder o rumo. Diante das circunstâncias brasileiras, depois do impeachment, o que temos que fazer é atravessar o rio. Isso é uma ponte, pode ser uma ponte frágil, uma pinguela, mas é o que se tem  disse o ex-presidente na época.

Em 2017, às vésperas do julgamento da ação em que o PSDB pedia a cassação da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), FH voltou a se referir ao governo de Temer como uma "pinguela":

"O governo Temer tem feito um esforço, até maior do que se imaginaria possível, para rearranjar uma situação institucional e financeira desoladora, esta sim uma herança maldita. Apoiei a travessia e espero que a pinguela tenha conserto.E se não? E se as bases institucionais e morais da pinguela ruírem? Então caberá dizer: até aqui cheguei. Daqui não passo", afirmou em um artigo

No início deste ano, quando Michel Temer decretou a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, FH disse que a decisão foi tomada porque o governo era "fraco" e estava "encurralado":