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Pesquisa Futura

Temer é ruim ou péssimo para 73,3% dos moradores do Espírito Santo

Presidente é avaliado como bom ou ótimo por apenas 5,8% dos eleitores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 01:23

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 01:23

O presidente Michel Temer Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Michel Temer (PMDB) é considerado ruim ou péssimo por 73,3% dos moradores do Espírito Santo entrevistados pelo Instituto Futura, a pedido de A GAZETA. Outros 19,5% apontam o gestor como regular, e uma parcela menor, de 5,8%, aprova o chefe do Executivo federal.
O resultado é bastante desfavorável para o peemedebista, se for considerado que aqueles que o avaliaram somente como péssimo, a pior classificação entre as opções da pesquisa estimulada, correspondem a 56,4% das 800 entrevistas realizadas pela Futura. Outros 16,9% o consideraram ruim. (Veja gráfico abaixo)
Em contrapartida, aqueles que o consideram bom representam 4,9%, e 0,9% responderam que o presidente é ótimo. Outros 1,5% não sabem, ou não responderam.
SEGMENTAÇÃO
Entre as regiões do Estado, os locais em que Temer teve a maior parte das avaliações como péssimo foram a Grande Vitória, com 60,1%, e a região Sul, com 59,9%. O número é um pouco menor na região Noroeste, com 55,1%, e também na Norte, com 50,4% e na Central, com 46%.
> Hartung é avaliado como bom ou ótimo por 37,4%
Quando o critério de avaliação é a faixa etária, Temer é mais rejeitado principalmente pela população adulta. Entre os entrevistados de 35 a 44 anos, 76,5% o desaprovam, e 75,9% das pessoas de 25 a 34 anos consideram o mesmo. O menor valor é o dos idosos, acima de 60 anos, os quais 68% consideraram o presidente ruim ou péssimo.
> Saúde e Segurança: áreas mais reprovadas do governo Hartung
Na análise da escolaridade, não houve grande variação no resultado de cada grupo. Para 74,9% da população com nível médio, Temer não é um bom presidente. A mesma consideração é feita por 72,5% daqueles com nível superior, e por 71,9% dos que possuem o Ensino Fundamental. Entre este grupo que só concluiu o ensino primário, Temer registrou a maior aprovação, com 7,4%.

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