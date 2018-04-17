Temer é ruim ou péssimo para 73,3% dos moradores do Espírito Santo

O presidente Michel Temer Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Michel Temer (PMDB) é considerado ruim ou péssimo por 73,3% dos moradores do Espírito Santo entrevistados pelo Instituto Futura, a pedido de A GAZETA. Outros 19,5% apontam o gestor como regular, e uma parcela menor, de 5,8%, aprova o chefe do Executivo federal.

O resultado é bastante desfavorável para o peemedebista, se for considerado que aqueles que o avaliaram somente como péssimo, a pior classificação entre as opções da pesquisa estimulada, correspondem a 56,4% das 800 entrevistas realizadas pela Futura. Outros 16,9% o consideraram ruim. (Veja gráfico abaixo)

Em contrapartida, aqueles que o consideram bom representam 4,9%, e 0,9% responderam que o presidente é ótimo. Outros 1,5% não sabem, ou não responderam.

SEGMENTAÇÃO

Entre as regiões do Estado, os locais em que Temer teve a maior parte das avaliações como péssimo foram a Grande Vitória, com 60,1%, e a região Sul, com 59,9%. O número é um pouco menor na região Noroeste, com 55,1%, e também na Norte, com 50,4% e na Central, com 46%.

Quando o critério de avaliação é a faixa etária, Temer é mais rejeitado principalmente pela população adulta. Entre os entrevistados de 35 a 44 anos, 76,5% o desaprovam, e 75,9% das pessoas de 25 a 34 anos consideram o mesmo. O menor valor é o dos idosos, acima de 60 anos, os quais 68% consideraram o presidente ruim ou péssimo.