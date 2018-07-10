Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

Temer e outros líderes festejam sucesso de resgate na Tailândia

Time de meninos e treinador passaram mais de 2 semanas em uma caverna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 17:28

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 17:28

O resgate foi concluído na manhã desta terça (10). Meninos ficaram 9 dias na caverna Crédito: Sakchai Lalit
O presidente Michel Temer comemorou nesta terça (10) o sucesso da operação de resgate de 12 meninos e um treinador de futebol que ficaram presos por mais de duas semanas em caverna da Tailândia. No Twitter, Temer disse que foi um alívio saber que a operação teve um final feliz após dias angustiantes.
Foi um alívio saber que mergulhadores e bombeiros salvaram as 12 crianças e o treinador presos na caverna na Tailândia. Foram dias angustiantes, mas que terminaram com um final feliz para esses jovens. Recebam a solidariedade de todo o povo brasileiro, escreveu Temer em sua conta pessoal do Twitter.
Líderes de outros países, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também comemoraram o desfecho da operação. No Twitter, Trump parabenizou a todos que participaram do resgate. Também na rede social, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que ficou encantada com o resgate bem-sucedido e que mundo está saudando a bravura dos envolvidos.
A operação de resgate começou domingo (8) e terminou nesta terça-feira (10). Os 12 estudantes, com idades entre 11 e 16 anos, e o treinador, de 26 anos, entraram na caverna no dia 23 de junho após um treino de futebol, quando uma súbita tempestade começou a inundar a caverna e bloqueou a saída. Depois do resgate, eles foram levados para um hospital e permanecem internados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados