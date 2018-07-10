Temer e outros líderes festejam sucesso de resgate na Tailândia

O resgate foi concluído na manhã desta terça (10). Meninos ficaram 9 dias na caverna Crédito: Sakchai Lalit

O presidente Michel Temer comemorou nesta terça (10) o sucesso da operação de resgate de 12 meninos e um treinador de futebol que ficaram presos por mais de duas semanas em caverna da Tailândia. No Twitter, Temer disse que foi um alívio saber que a operação teve um final feliz após dias angustiantes.

Foi um alívio saber que mergulhadores e bombeiros salvaram as 12 crianças e o treinador presos na caverna na Tailândia. Foram dias angustiantes, mas que terminaram com um final feliz para esses jovens. Recebam a solidariedade de todo o povo brasileiro, escreveu Temer em sua conta pessoal do Twitter.

Líderes de outros países, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também comemoraram o desfecho da operação. No Twitter, Trump parabenizou a todos que participaram do resgate. Também na rede social, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que ficou encantada com o resgate bem-sucedido e que mundo está saudando a bravura dos envolvidos.