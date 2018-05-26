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Crise

Temer e ministros se reúnem para discutir crise de desabastecimento

Na reunião, os ministros vão avaliar se houve redução do bloqueio das estradas e como está a retomada do abastecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 13:10

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 13:10

Presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer mudou sua agenda de sábado e decidiu participar na reunião do gabinete de emergência criado pelo governo para monitorar as consequências da greve dos caminhoneiros. A reunião no Palácio do Planalto começou por volta de 9h30. O gabinete de emergência tem outra reunião agendada para hoje, às 17h. Além do presidente Temer, estão presentes os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Gabinete de Segurança Institucional, general Sergio Etchegoyen; e o ministro da Defesa, general Silva e Luna.
Na reunião, os ministros vão avaliar se houve redução do bloqueio das estradas e como está a retomada do abastecimento, principalmente de alimentos, no país. De acordo com o último balanço do Ministério da Defesa, de sexta-feira para sábado, 132 pontos que estavam bloqueados nas rodovias pelo país foram liberados pela PRF com apoio das Forças Armadas. Entretanto, outros 387 permanecem com algum tipo de retenção. Este é o sexto dia da greve de caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel.

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