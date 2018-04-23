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Brasília

Temer e Maia se encontram para tratar pauta econômica na Câmara

Projeto do novo cadastro positivo e autonomia do Banco Central foram alguns dos assuntos discutidos em reunião no Palácio do Jaburu

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 00:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 00:19
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente, Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu com o presidente Michel Temer para discutir a agenda econômica na Casa na tarde deste domingo (22), no Palácio do Jaburu. Os dois se encontraram oficialmente pela última vez no domingo anterior (15), também no Jaburu. Segundo o presidente da Câmara, eles trataram da votação do projeto do novo cadastro positivo e da proposta que trata da autonomia do Banco Central.
Na última quarta-feira (18), com a resistência da própria base aliada, Maia encerrou a sessão plenária da Câmara sem votar o texto-base do projeto do novo cadastro positivo após perceber que havia risco de derrota. Durante a votação de requerimentos de obstrução da oposição, o governo conseguiu 279 votos favoráveis, apenas 22 a mais do que o mínimo necessário para aprovar o texto-base.
O projeto cria condições para que consumidores e empresas que pagam as contas em dia acessem linhas de crédito com taxas de juros mais baixas. Pela lei atual, de 2011, o cadastro é formado apenas por consumidores que solicitam a inclusão no banco de dados - o que, na prática, torna irrelevante para análise de crédito. Com o novo texto, a inclusão no cadastro será automática, sendo que o consumidor que quiser sair terá que solicitar a exclusão. Agora, a votação deve ocorrer nesta semana.
Questionado se os dois discutiram também sobre a medida provisória que altera pontos da reforma trabalhista, cuja validade termina nesta segunda-feira sem que o Congresso tenha votado a matéria, Maia não se manifestou.
Como a MP perde a validade nesta segunda, 23, o governo decidiu editar um decreto para regulamentar pontos da reforma. Segundo a Casa Civil, ainda estão sendo analisados quais itens constarão no texto. No início da noite, Temer recebeu os ministros de Minas e Energia, Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha.

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