Temer diz que Rio de Janeiro deve receber até R$ 800 milhões

Temer disse ainda que o Ministério Extraordinário da Segurança deve receber um aporte de R$ 3 bilhões Crédito: Marcos Corrêa | PR

O presidente Michel Temer (MDB) disse nesta segunda-feira (19), que a verba para auxiliar ações de intervenção na segurança do Rio de Janeiro deve ficar entre R$ 600 milhões e R$ 800 milhões. Segundo o presidente, os valores serão destinados via medida provisória que deve ser editada ainda nesta semana, possivelmente na quarta-feira, 21. Temer disse ainda que o Ministério Extraordinário da Segurança deve receber um aporte de R$ 3 bilhões.

No domingo, 18, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, já havia informado que o governo vai publicar a medida provisória para abrir crédito extraordinário para a segurança pública do Rio. Na ocasião, o ministro não citou o valor total, mas afirmou que deve ultrapassar R$ 1 bilhão.

Na manhã desta segunda, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou, em entrevista à Rádio CBN, a relevância do projeto que trata da reoneração da folha de pagamento das empresas como fonte de recursos para projetos prioritários, como a segurança do Rio.

Meirelles afirmou que despesas específicas relacionadas à União ou ajudas mais específicas estão sendo agora avaliadas. As Forças Armadas, de acordo com ele, ainda não deram um número.