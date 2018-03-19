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Intervenção no Rio

Temer diz que Rio de Janeiro deve receber até R$ 800 milhões

Verba deve ser destinada via medida provisória a ser editada ainda nesta semana; aporte de pasta da Segurança deve ser de R$ 3 b
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:23

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:23

Temer disse ainda que o Ministério Extraordinário da Segurança deve receber um aporte de R$ 3 bilhões Crédito: Marcos Corrêa | PR
O presidente Michel Temer (MDB) disse nesta segunda-feira (19), que a verba para auxiliar ações de intervenção na segurança do Rio de Janeiro deve ficar entre R$ 600 milhões e R$ 800 milhões. Segundo o presidente, os valores serão destinados via medida provisória que deve ser editada ainda nesta semana, possivelmente na quarta-feira, 21. Temer disse ainda que o Ministério Extraordinário da Segurança deve receber um aporte de R$ 3 bilhões.
No domingo, 18, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, já havia informado que o governo vai publicar a medida provisória para abrir crédito extraordinário para a segurança pública do Rio. Na ocasião, o ministro não citou o valor total, mas afirmou que deve ultrapassar R$ 1 bilhão.
Na manhã desta segunda, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou, em entrevista à Rádio CBN, a relevância do projeto que trata da reoneração da folha de pagamento das empresas como fonte de recursos para projetos prioritários, como a segurança do Rio.
Meirelles afirmou que despesas específicas relacionadas à União ou ajudas mais específicas estão sendo agora avaliadas. As Forças Armadas, de acordo com ele, ainda não deram um número.
"Mas o ministro (Dyogo Oliveira) indicou ontem que isso pode ser na casa de R$ 1 bilhão, mas são ainda avaliações preliminares. Não tem ainda uma definição clara", ponderou o ministro da Fazenda.

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