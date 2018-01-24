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Temer diz que é preciso aguardar decisão final do TRF-4 sobre Lula

Presidente afirmou que seu discurso em Davos contribuiu para a alta da Bolsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 20:43

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 20:43

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Michel Temer afirmou, nesta quarta-feira (24), que é preciso aguardar a decisão final do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região sobre o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação do juiz Sergio Moro. Dois dos três desembargadores que julgam o recurso já mantiveram a condenação. Mesmo assim, em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Temer afirmou que não sabe se o ex-presidente ainda poderá recorrer.
"Vamos aguardar a decisão final. Não sei se tem recurso, se não tem recurso. Essa é uma decisão que cabe à Justiça e ao TRF", afirmou o presidente. Temer avaliou sua ida a Davos como positiva e atribuiu o bom desempenho do mercado financeiro nesta quarta-feira - a Bolsa chegou a 83 mil pontos - a seu discurso feito no início do dia no Fórum. "Agora acabei de receber uma boa notícia. Eu disse a vocês de manhã que tudo continuaria na mais absoluta normalidade. A bolsa bateu em 83 mil pontos, de modo que o discurso intercedeu. Acho que foi muito exitosa a nossa vinda para cá e muito oportuno o encontro aqui em Davos", declarou.
O presidente também comentou o fato de o fundador do Fórum, Klaus Schwab, ter perguntado a ele sobre o impacto de denúncias de corrupção no processo eleitoral brasileiro. Temer disse que foi uma boa pergunta porque lhe deu a oportunidade de esclarecer que não vai mais tolerar essas coisas. Embora a pergunta de Schwab tenha sido genérica, sem citar casos específicos, o presidente disse sofreu uma tentativa de desmoralização, mas que seus detratores estão ou na cadeia ou desmoralizado.
"Pude ter oportunidade agora, como já fiz no Brasil, de dizer que agora eu não vou mais tolerar essas coisas. Já houve a tentativa de desmoralização. Os meus detratores estão na cadeia e quem não está na cadeia está desmoralizado porque foram desmascarados pelos fatos. Até agradeci a pergunta para esclarecer a Europa em face dessa questão", finalizou Temer.

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