Temer diz que é preciso aguardar decisão final do TRF-4 sobre Lula

"Vamos aguardar a decisão final. Não sei se tem recurso, se não tem recurso. Essa é uma decisão que cabe à Justiça e ao TRF", afirmou o presidente. Temer avaliou sua ida a Davos como positiva e atribuiu o bom desempenho do mercado financeiro nesta quarta-feira -- a seu discurso feito no início do dia no Fórum. "Agora acabei de receber uma boa notícia. Eu disse a vocês de manhã que tudo continuaria na mais absoluta normalidade. A bolsa bateu em 83 mil pontos, de modo que o discurso intercedeu. Acho que foi muito exitosa a nossa vinda para cá e muito oportuno o encontro aqui em Davos", declarou.