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Temer deseja sorte e sucesso para Bolsonaro

Os dois se encontrarão pela primeira vez após o resultado das eleições na próxima quarta-feira, 7, em Brasília. A transição entre os governos começa nesta semana.

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 18:46

Publicado em 

04 nov 2018 às 18:46
Temer negociou com deputados por telefone para não deixar denúncia ir à frente no Congresso Crédito: Alan Santos
O presidente Michel Temer afirmou neste domingo, 4, desejar sorte e sucesso ao seu sucessor, o presidente eleito Jair Bolsonaro.
Os dois se encontrarão pela primeira vez após o resultado das eleições na próxima quarta-feira, 7, em Brasília. A transição entre os governos começa nesta semana.
Temer falou sobre Bolsonaro ao ser questionado a respeito de que dica daria a ele sobre a Presidência. O presidente esteve no Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (Inep) para acompanhar o início da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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