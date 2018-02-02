Temer defende posse de Cristiane Brasil

Brasília - O presidente Michel Temer discursa na cerimônia de lançamento da plataforma digital do Programa Emprega Brasil, no Palácio do Planalto (Marcos Corrêa/PR) Crédito: Marcos Corrêa/PR

Em jornada por veículos de mídia para defender a reforma da Previdência, nesta sexta-feira, durante uma entrevista para a Rádio Jornal de Recife, o presidente Michel Temer disse que a "Constituição não tem palavras inúteis" e espera decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) no Ministério do Trabalho. O apresentador da rádio perguntou ao presidente "o que faltava a deputada fazer para que Temer desistisse de sua indicação ao cargo de ministra".

 Eu estou esperando a decisão do Judiciário, sabe que eu sou muito atento à separação de funções estatais e sou muito obediente às decisões judiciais. Agora também sou obediente às competências que a Constituição conferiu ao presidente da República, e ao presidente foi conferida a competência privativa de nomear ministros de estado. E como a Constituição não tem palavras inúteis, quando ela diz privativa, significa que priva outrem da prática daquele ato. Estou esperando a decisão final do Judiciário e serei obediente à ele, mas confio que lá no Supremo Tribunal Federal, haverá obediência à esta competência que acabei de mencionar  declarou Temer.

Na entrevista, o presidente defendeu que as reformas promovidas pelo seu governo já causaram efeitos positivos na economia, mas que era necessário aprovar a da Previdência para fazer um "fechamento dessas reformas":

 Na verdade as reformas já causaram efeito, basta verificar que nesse ano que passou, depois de três anos negativos, houve um aumento da indústria. Portanto as reformas já deram certo. Agora, é preciso de um certo 'fechamento' dessas reformas com a reforma da Previdência, que não é para o meu governo. Houve um déficit de 268 bilhões nesse ano que passou e a tendência é aumentar esse déficit, mas o meu governo aguenta (sem reforma) , o que não vai aguentar são os próximos anos. Quando nós queremos fazer a reforma da Previdência, nós estamos pensando no aposentado, naquele que ainda vai se aposentar, no servidor público, para não acontecer o que está acontecendo em muitos estados brasileiros. Por isso que nós insistimos nisso  conclui.