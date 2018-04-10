Temer dará posse nesta terça (10) a nove ministros

Presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos

O presidente Michel Temer dará posse nesta terça-feira, 10, a pelo menos nove novos ministros em cerimônia que será realizada no Palácio do Planalto, às 15 horas. O atual interino da Fazenda, Eduardo Guardia, será oficializado no lugar de Henrique Meirelles, que deixou o cargo na última sexta-feira para tentar concorrer às eleições de outubro.

Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Marcos Jorge, que está interinamente no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), também será efetivado na cerimônia de amanhã. Um dos conselheiros de Temer, o ministro Moreira Franco assumirá amanhã o Ministério de Minas e Energia e deixará a Secretária-Geral, pelo menos por enquanto no comando do secretário-executivo da pasta, Joaquim de Lima Oliveira. Segundo fontes do Planalto, apesar de Moreira levar para o MME as discussões em torno da Eletrobras, o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) deve continuar a cargo da Secretaria-geral.

Há pouco, o governo também definiu que, para o lugar de Eduardo Picciani, no Esporte, assumirá Leandro Cruz Fróes da Silva, que já era secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social.