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Liderança

Temer dará posse nesta terça (10) a nove ministros

Auxiliares do presidente confirmaram ainda que o novo ministro da Integração Nacional será Antonio de Padua de Deus, que era secretário de Infraestrutura de Recursos Hídricos da pasta e foi uma indicação de Helder Barbalho e de seu pai Jader Barbalho

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 23:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 23:12
Presidente Michel Temer Crédito: Alan Santos
O presidente Michel Temer dará posse nesta terça-feira, 10, a pelo menos nove novos ministros em cerimônia que será realizada no Palácio do Planalto, às 15 horas. O atual interino da Fazenda, Eduardo Guardia, será oficializado no lugar de Henrique Meirelles, que deixou o cargo na última sexta-feira para tentar concorrer às eleições de outubro.
Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Marcos Jorge, que está interinamente no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), também será efetivado na cerimônia de amanhã. Um dos conselheiros de Temer, o ministro Moreira Franco assumirá amanhã o Ministério de Minas e Energia e deixará a Secretária-Geral, pelo menos por enquanto no comando do secretário-executivo da pasta, Joaquim de Lima Oliveira. Segundo fontes do Planalto, apesar de Moreira levar para o MME as discussões em torno da Eletrobras, o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) deve continuar a cargo da Secretaria-geral.
Há pouco, o governo também definiu que, para o lugar de Eduardo Picciani, no Esporte, assumirá Leandro Cruz Fróes da Silva, que já era secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social.
Também tomará posse amanhã os novos ministros do Planejamento, Esteves Colnago, e do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, que tiveram a cerimônia cancelada na semana passada. Colnago assume no lugar de Dyogo Oliveira, que assumiu hoje o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e Beltrame, no lugar de Osmar Terra (MDB), que voltará à Câmara para tentar novo mandato pelo Rio Grande do Sul.

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