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Temer conta quais séries assiste e é criticado nas redes sociais

Vídeo divulgado na conta do presidente não teve a reação esperada por parte dos internautas; confira

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 00:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 00:48
O presidente Michel Temer em vídeo divulgado em suas redes sociais Crédito: Twitter | Reprodução
Em um vídeo publicado na página oficial do Governo do Brasil no Twitter, e posteriormente retuitado em seu próprio perfil, o presidente Michel Temer contou quais séries indica para as pessoas assistirem. A repercussão, porém, não parece estar sendo a esperada.
"Leio muito, mas assisto muitas séries. Sabe que, recententemente, vi uma série sobre a vida do Trump, interessante, quatro capítulos, assim como aquele Casa de Papel. Tá famosa, eu vi", disse Temer, questionado por uma 'vlogueira' que o entrevistava.
Em seguida, complementou: "E outras tantas séries que eu vi ao longo do tempo. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem um documentário maravilhoso, informativo, bom, vale a pena olhar. Você fica tendo contato com fatos reais por meio de uma série, que é uma coisa que eu vejo muito."
A reação dos internautas, porém, não está sendo das melhores. A grande maioria dos comentários foi feito em tom crítico. Alguns reclamaram do formato escolhido para o vídeo, como se o presidente estivesse sendo entrevistado por uma youtuber, enquanto outros apontam também uma falta de espontaneidade da dupla.
Assista ao vídeo abaixo:

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