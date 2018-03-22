Temer confirma liberação de R$ 1 bilhão para área de segurança do Rio

Em visita ao Rio na noite desta quarta-feira, o presidente Michel Temer afirmou que há indicativos de "tendência de redução de espécies delituosas" e que as necessidades administrativas da intervenção serão "supridas" pela União e pelo Governo do Estado. Pouco antes do seu pronunciamento, ele se reuniu com o general Braga Netto, interventor do estado, e com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão.
Ouvi relatos referentemente a esse início e tudo revela que poderá haver uma tendência de queda de várias espécies delituosas. Ao longo do tempo, isso realmente ocorrerá afirmou Temer. Ouvi postulações de necessidades administrativas que serão supridas pela União federal e de igual maneira pelo governo do estado.
Temer reafirmou a liberação de R$ 1 bilhão para a área de segurança do Rio. Ressaltou ainda que o valor será destinado ao Rio "em dois ou três dias":
Nesses dois, três dias, estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal.
O presidente disse que a dívida de R$ 3 bilhões citada por Braga Netto na área é um "passivo passado":
A maior parte delas (das dívidas incluídas no valor) revela um passivo. As necessidades ficam em torno de R$ 1 bilhão que estamos destinando declarou. Viemos ao Rio para uma reunião de trabalho, ajustamos que faremos outras tantas durante a intervenção e no Rio e igualmente em Brasília.
O presidente fez apenas um pronunciamento, sozinho, sem a presença dos generais e do governador. E, como costuma ocorrer em agendas presidenciais, não respondeu a perguntas da imprensa.
Temer reafirmou que a Vila Kennedy é um "laboratório" para a intervenção e disse que os atendimentos sociais vão prosseguir:
As pessoas estão dedicadas a essa tarefa. Tudo comecou com um laboratório na Vila Kennedy para que depois ampliar pra toda cidade e todo o estado do Rio. Ao mesmo tempo, ouvi relatos de atividades sociais. E isso vai continuar por todo o período da intervenção afirmou Temer, citando o número de 13 mil atendimentos sociais prestados na Vila Kennedy.
No final de seu discurso, o presidente alegou estar dedicando "atenção especialíssima" à questão da Segurança Pública.
Estamos enfrentando essa questão em todo o Brasil na medida em que criamos o Ministério da Segurança Pública e nomeei o ministro Raul Jungmann. Estamos atendendo a uma das principais preocupações hoje do povo brasileiro. Estamos dedicando, entre tantas atenções especiais, uma especialíssima ao tema da segurança pública.
Vieram de avião junto com Temer o ministro da Defesa, General Silva e Luna, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann e o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Sérgio Etchegoyen.
Nesta segunda-feira, o presidente anunciou a liberação de R$ 1 bilhão na Segurança do Rio. Segundo integrantes da área econômica, o valor que será repassado ao interventor da segurança do Rio, o general Braga Netto, não poderá ser usado para o pagamento de despesas atrasadas, incluindo salários e fornecedores. Os recursos podem ser usados, por exemplo, para a compra de um veículo novo, mas não para pagar uma compra ocorrida no ano passado cujo pagamento esteja atrasado.
Temer chegou à cidade em meio a um violento confronto entre PMs e traficantes na Rocinha. O tiroteio deixou um vendedor ambulante e um policial mortos. A intervenção militar completou um mês no último dia 16, dois dias depois da assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Na ocasião, o presidente cogitou vir ao Rio para fazer um balanço da intervenção, mas desistiu.