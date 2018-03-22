Temer confirma liberação de R$ 1 bilhão para área de segurança do Rio

Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Em visita ao Rio na noite desta quarta-feira, o presidente Michel Temer afirmou que há indicativos de "tendência de redução de espécies delituosas" e que as necessidades administrativas da intervenção serão "supridas" pela União e pelo Governo do Estado. Pouco antes do seu pronunciamento, ele se reuniu com o general Braga Netto, interventor do estado, e com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão.

 Ouvi relatos referentemente a esse início e tudo revela que poderá haver uma tendência de queda de várias espécies delituosas. Ao longo do tempo, isso realmente ocorrerá  afirmou Temer.  Ouvi postulações de necessidades administrativas que serão supridas pela União federal e de igual maneira pelo governo do estado.

Temer reafirmou a liberação de R$ 1 bilhão para a área de segurança do Rio. Ressaltou ainda que o valor será destinado ao Rio "em dois ou três dias":

 Nesses dois, três dias, estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal.

O presidente disse que a dívida de R$ 3 bilhões citada por Braga Netto na área é um "passivo passado":

 A maior parte delas (das dívidas incluídas no valor) revela um passivo. As necessidades ficam em torno de R$ 1 bilhão que estamos destinando  declarou.  Viemos ao Rio para uma reunião de trabalho, ajustamos que faremos outras tantas durante a intervenção e no Rio e igualmente em Brasília.

O presidente fez apenas um pronunciamento, sozinho, sem a presença dos generais e do governador. E, como costuma ocorrer em agendas presidenciais, não respondeu a perguntas da imprensa.

Temer reafirmou que a Vila Kennedy é um "laboratório" para a intervenção e disse que os atendimentos sociais vão prosseguir:

 As pessoas estão dedicadas a essa tarefa. Tudo comecou com um laboratório na Vila Kennedy para que depois ampliar pra toda cidade e todo o estado do Rio. Ao mesmo tempo, ouvi relatos de atividades sociais. E isso vai continuar por todo o período da intervenção  afirmou Temer, citando o número de 13 mil atendimentos sociais prestados na Vila Kennedy.

No final de seu discurso, o presidente alegou estar dedicando "atenção especialíssima" à questão da Segurança Pública.

 Estamos enfrentando essa questão em todo o Brasil na medida em que criamos o Ministério da Segurança Pública e nomeei o ministro Raul Jungmann. Estamos atendendo a uma das principais preocupações hoje do povo brasileiro. Estamos dedicando, entre tantas atenções especiais, uma especialíssima ao tema da segurança pública.

Vieram de avião junto com Temer o ministro da Defesa, General Silva e Luna, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann e o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Sérgio Etchegoyen.

Nesta segunda-feira, o presidente anunciou a liberação de R$ 1 bilhão na Segurança do Rio. Segundo integrantes da área econômica, o valor que será repassado ao interventor da segurança do Rio, o general Braga Netto, não poderá ser usado para o pagamento de despesas atrasadas, incluindo salários e fornecedores. Os recursos podem ser usados, por exemplo, para a compra de um veículo novo, mas não para pagar uma compra ocorrida no ano passado cujo pagamento esteja atrasado.