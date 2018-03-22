Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Intervenção

Temer confirma liberação de R$ 1 bilhão para área de segurança do Rio

Presidente destacou que valor será liberado em dois ou três dias

Publicado em 22 de Março de 2018 às 09:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 09:38
Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Em visita ao Rio na noite desta quarta-feira, o presidente Michel Temer afirmou que há indicativos de "tendência de redução de espécies delituosas" e que as necessidades administrativas da intervenção serão "supridas" pela União e pelo Governo do Estado. Pouco antes do seu pronunciamento, ele se reuniu com o general Braga Netto, interventor do estado, e com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão.
 Ouvi relatos referentemente a esse início e tudo revela que poderá haver uma tendência de queda de várias espécies delituosas. Ao longo do tempo, isso realmente ocorrerá  afirmou Temer.  Ouvi postulações de necessidades administrativas que serão supridas pela União federal e de igual maneira pelo governo do estado.
Temer reafirmou a liberação de R$ 1 bilhão para a área de segurança do Rio. Ressaltou ainda que o valor será destinado ao Rio "em dois ou três dias":
 Nesses dois, três dias, estaremos já definindo a alocação desses recursos para a intervenção federal.
O presidente disse que a dívida de R$ 3 bilhões citada por Braga Netto na área é um "passivo passado":
 A maior parte delas (das dívidas incluídas no valor) revela um passivo. As necessidades ficam em torno de R$ 1 bilhão que estamos destinando  declarou.  Viemos ao Rio para uma reunião de trabalho, ajustamos que faremos outras tantas durante a intervenção e no Rio e igualmente em Brasília.
O presidente fez apenas um pronunciamento, sozinho, sem a presença dos generais e do governador. E, como costuma ocorrer em agendas presidenciais, não respondeu a perguntas da imprensa.
Temer reafirmou que a Vila Kennedy é um "laboratório" para a intervenção e disse que os atendimentos sociais vão prosseguir:
 As pessoas estão dedicadas a essa tarefa. Tudo comecou com um laboratório na Vila Kennedy para que depois ampliar pra toda cidade e todo o estado do Rio. Ao mesmo tempo, ouvi relatos de atividades sociais. E isso vai continuar por todo o período da intervenção  afirmou Temer, citando o número de 13 mil atendimentos sociais prestados na Vila Kennedy.
No final de seu discurso, o presidente alegou estar dedicando "atenção especialíssima" à questão da Segurança Pública.
 Estamos enfrentando essa questão em todo o Brasil na medida em que criamos o Ministério da Segurança Pública e nomeei o ministro Raul Jungmann. Estamos atendendo a uma das principais preocupações hoje do povo brasileiro. Estamos dedicando, entre tantas atenções especiais, uma especialíssima ao tema da segurança pública.
Vieram de avião junto com Temer o ministro da Defesa, General Silva e Luna, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann e o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Sérgio Etchegoyen.
Nesta segunda-feira, o presidente anunciou a liberação de R$ 1 bilhão na Segurança do Rio. Segundo integrantes da área econômica, o valor que será repassado ao interventor da segurança do Rio, o general Braga Netto, não poderá ser usado para o pagamento de despesas atrasadas, incluindo salários e fornecedores. Os recursos podem ser usados, por exemplo, para a compra de um veículo novo, mas não para pagar uma compra ocorrida no ano passado cujo pagamento esteja atrasado.
Temer chegou à cidade em meio a um violento confronto entre PMs e traficantes na Rocinha. O tiroteio deixou um vendedor ambulante e um policial mortos. A intervenção militar completou um mês no último dia 16, dois dias depois da assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Na ocasião, o presidente cogitou vir ao Rio para fazer um balanço da intervenção, mas desistiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados