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Induto especial

Temer assina indulto às mulheres por Dia das Mães

É o primeiro termo elaborado pelo Ministério da Segurança Pública, comandado por Raul Jungmann

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 12:45
Foto oficial do presidente Michel Temer Crédito: Divulgação / Orlando Brito
O presidente Michel Temer assina hoje o indulto especial e comutação de penas às mulheres presas pelo Dia das Mães. É o primeiro termo elaborado pelo Ministério da Segurança Pública, comandado por Raul Jungmann. Antes, os indultos eram da responsabilidade de Torquato Jardim, no Ministério da Justiça. No ano passado, Temer concedeu clemência às detentas, nacionais ou estrangeiras, que não estavam respondendo ou tinham sido condenadas pela prática de outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça e não tinham sido punidas por falta grave, entre outras condições.

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