Temer assina indulto às mulheres por Dia das Mães

O presidente Michel Temer assina hoje o indulto especial e comutação de penas às mulheres presas pelo Dia das Mães. É o primeiro termo elaborado pelo Ministério da Segurança Pública, comandado por Raul Jungmann. Antes, os indultos eram da responsabilidade de Torquato Jardim, no Ministério da Justiça. No ano passado, Temer concedeu clemência às detentas, nacionais ou estrangeiras, que não estavam respondendo ou tinham sido condenadas pela prática de outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça e não tinham sido punidas por falta grave, entre outras condições.