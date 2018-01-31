Temer assina contratos para exploração do pré-sal

O presidente Michel Temer Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer assinou com seis consórcios, nesta quarta-feira (31), os contratos para exploração das áreas do pré-sal que foram à leilão em outubro do ano passado. Uma nova rodada de leilão de áreas do pré-sal está marcada para junho. Com a venda de seis das oito áreas ofertadas durante as 2ª e 3ª Rodadas, o governo arrecadou R$ 6,15 bilhões em 2017. Os blocos estão localizados nas bacias de Campos e de Santos.

"O petróleo nunca foi tão nosso como agora. O percentual de óleo para a união ficou em torno de 79%. O leilão do governo anterior não teve ágio, não teve competição. Ganham Rio de Janeiro, Espírito Santos e São Paulo, mas ganha o Brasil todo também" disse o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

As licitações do ano passado marcaram a retomada dos leilões de pré-sal. Até então, a única oferta foi para o campo de Libra, em 2013. Também foi o primeiro após a mudanças nas regras do regime de partilha de produção, que rege as áreas dentro do polígono do pré-sal. Antes, a Petrobras era obrigada a ser a controladora de todas as áreas do pré-sal, com participação mínima de 30% nos consórcios formados para a exploração.

"As medidas tomadas nos últimos anos permitiu que os leilões fossem um sucesso. Nós acreditamos que há potencial para cerca de 40 novas plataforma nos próximos 10 anos. Não temos tempo a perder e esses recursos precisam ser explorados logo", disse o presidente da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Décio Oddone.

Sete empresas arremataram blocos na 2ª Rodada, e seis empresas na 3ª Rodada. O volume médio de óleo lucro para União foi 52,8% e 58,5%, respectivamente, os maiores já registrados no regime de Partilha de Produção realizados no país até hoje.

O governo classificou resultado como sucesso", alegando que os ganhos para o país com a exploração das áreas será maior do que o estimado. Nos leilões sob o regime de partilha, vencem os consórcios que se comprometeram a entregar o maior volume do petróleo produzido à União, depois de descorados os gastos nos projetos.