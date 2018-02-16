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Temer anuncia intervenção na Segurança do Rio

Pronunciamento acontece agora em Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 16:32

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 16:32

O presidente Michel Temer (PMDB) anuncia na tarde desta sexta-feira (16) a intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Evento reúne o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB). Ministro do governo Temer também estão na cerimônia, que acontece em Brasília.
Com a decisão, o Exército passará a ter responsabilidade sobre as polícias, os bombeiros e a área de inteligência do Estado do Rio, inclusive com poder de prisão de seus membros. O interventor será o general Walter Braga Neto. Na prática, o oficial vai substituir o governador Pezão na área de Segurança.
O presidente Michel Temer em foto de arquivo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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