Temer anuncia intervenção na Segurança do Rio

O presidente Michel Temer (PMDB) anuncia na tarde desta sexta-feira (16) a intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Evento reúne o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB). Ministro do governo Temer também estão na cerimônia, que acontece em Brasília.

Com a decisão, o Exército passará a ter responsabilidade sobre as polícias, os bombeiros e a área de inteligência do Estado do Rio, inclusive com poder de prisão de seus membros. O interventor será o general Walter Braga Neto. Na prática, o oficial vai substituir o governador Pezão na área de Segurança.