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Decreto dos portos

Temer agora 'avalia' se divulgará extratos bancários à imprensa

Presidente irá se reunir com advogado para decidir se apresenta documentos

Publicado em 12 de Março de 2018 às 23:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 23:13
Questionados sobre uma mudança de posicionamento de Temer, interlocutores do Palácio do Planalto alegaram que "nada mudou ainda" e que sua equipe de juristas está apenas "examinando o caso" Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Se antes divulgou oficialmente que adotaria postura transparente junto à imprensa, anunciando a entrega de seus extratos bancários a jornalistas, o presidente Michel Temer agora mudou o discurso e tem dito que vai "avaliar" se de fato fará isso.
O presidente, que teve a quebra de sigilo bancário autorizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito que investiga o decreto dos portos, deve conversar em São Paulo, nesta terça-feira (13), com seu advogado, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, para decidir se deve mesmo apresentar os documentos.
Questionados sobre uma mudança de posicionamento de Temer, interlocutores do Palácio do Planalto alegaram que "nada mudou ainda" e que sua equipe de juristas está apenas "examinando o caso". Oficialmente, a assessoria de imprensa do Planalto também disse que "não houve qualquer alteração na disposição do presidente Michel Temer em divulgar os extratos bancários", e que, "assim que possível, serão divulgados".
A decisão de Barroso, anunciada na semana passada, gerou reação imediata do governo e em caráter oficial: no mesmo dia, a assessoria de Temer divulgou uma nota dizendo que o peemedebista pediria ao Banco Central que disponibilizasse seus extratos.
"O presidente Michel Temer solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao período mencionado hoje no despacho do iminente ministro Luís Roberto Barroso. E dará à imprensa total acesso a esses documentos. O presidente não tem nenhuma preocupação com as informações constantes de suas contas bancárias", diz a nota do Planalto da semana passada.
Após as declarações, a reportagem informou que o BC não tem acesso a esses documentos. Se quiser divulgar seus dados financeiros, o presidente terá de trilhar um caminho bem mais simples: imprimir os documentos no site das instituições financeiras. Se o banco não disponibilizar online, há sempre a possibilidade de procurar uma agência e pedir os papéis ao gerente. 
 

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