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"Se recolocar no tabuleiro"

Temer 'já é candidato', diz marqueteiro

Em outubro, Temer se tornou o presidente mais detestado desde o fim da ditadura militar, em 1985. O índice de reprovação a seu governo chegou a 73%, de acordo com o Datafolha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 10:30

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 10:30

O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Planalto quer usar a intervenção federal no Rio para ressuscitar a imagem de Michel Temer e alavancar uma candidatura à reeleição. É o que diz o marqueteiro Elsinho Mouco, responsável pela propaganda presidencial.
O homem está animado. Considera que o chefe ganhou uma grande chance para sonhar com um novo mandato. Ele já é candidato, anima-se Elsinho. A vela está sendo esticada. Agora começou a bater um ventinho, comemora.
Em outubro, Temer se tornou o presidente mais detestado desde o fim da ditadura militar, em 1985. O índice de reprovação a seu governo chegou a 73%, de acordo com o Datafolha.
Para o marqueteiro, a operação militar ajudará o peemedebista a se recolocar no tabuleiro. Viramos a agenda. Agora o momento é outro, diz Elsinho. Neste momento, o presidente precisa resgatar sua biografia. A eleição é só em outubro. Ainda está muito longe, acrescenta.
Antes de assinar o decreto, Temer recebeu pesquisas que encorajaram um gesto de impacto contra a violência. Hoje a maior preocupação do brasileiro é com a segurança pública, diz o publicitário.
Ele define a medida como um all-in, lance do pôquer em que o jogador aposta tudo de uma vez. O Temer jogou todas as fichas na intervenção, resume.
Na avaliação do Planalto, o primeiro objetivo já foi alcançado. O presidente arrancou a principal bandeira de Jair Bolsonaro, que tem prometido usar as Forças Armadas para combater o crime.
O deputado atacou a intervenção, mas recuou ao ser cobrado por eleitores. Na segunda-feira, ele votou a favor do decreto. O Bolsonaro se enrolou. Errou feio, como o Ciro Gomes em 2002, festeja Elsinho.
A pedido do governo, o Ibope fará uma pesquisa telefônica na sexta para medir a aceitação do decreto. Temer também planeja um novo pronunciamento em cadeia de rádio e TV, a pretexto de explicar a criação do Ministério da Segurança Pública.
A ideia é deixar os escândalos de corrupção para trás e vender o presidente como um político corajoso. Para o marqueteiro, o sucesso da ação militar pode operar milagres. Se der certo, até o vampirão da Tuiuti pode virar um atributo positivo, sonha Elsinho. Vampirar pode passar a ser transformar, revolucionar..., empolga-se.

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